BetaVia™ Complete, de Kemin, recibe una nueva aprobación de alimentación en la Unión Europea

El movimiento permite que el primer producto de beta-glucano de fuente de algas para la inmunidad entre en el mercado de Europa

DES MOINES, Iowa, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, fabricante mundial de ingredientes que busca transformar de forma sostenible la calidad de vida en el día a día para el 80% del mundo gracias a sus productos y servicios, anunció que la Comisión Europea ha aprobado BetaVia™ Complete para llevarlo al mercado en la Unión Europea con cinco años de exclusividad en las ventas del producto.

BetaVia Complete es un ingrediente de beta-glucano de fuente de alga para el apoyo inmune a un año que está fabricado por medio de procesos de patente que usan una variante propia del alga, Euglena gracilis ATCC PTA-123017, siendo el primer y único ingrediente derivado de esta variedad en ser aprobado como nuevo alimento en Europa.

A finales de 2018, Kemin Human Nutrition and Health envió a la Comisión Europea un dosier de nuevo alimento para BetaVia Complete. El envío incluía datos exclusivos generados por Kemin en los que se demostraba la seguridad y eficacia de BetaVia Complete, crucial para la evaluación positiva de la European Food Safety Authority (EFSA) de la seguridad de BetaVia Complete (algas secas Euglena gracilis) como nuevo alimento tras la normativa (EU) 2015/2283. La opinión positiva de la EFSA se publicó en mayo de 2020.

El 2 de diciembre de 2020, tras los debates y voto favorable llevados a cabo el 21 de diciembre, por medio de todos los estados miembros del Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, la Comisión Europea publicó la normativa de implementación que autorizaba a BetaVia Complete llevarse al mercado en la Unión Europea y que concedía a Kemin una exclusividad de cinco años en las ventas de BetaVia Complete en la Unión Europea.

La Commission Implementing Regulation incluye el uso de un abanico de grupos de edad – que van desde los niños de un año hasta los adultos – y permite que las Euglena gracilis secas se utilicen como nuevo alimento en los suplementos de alimentos, sustituciones de dieta para control de peso y varias de las categorías de alimentos para la población general.

Estas categorías de alimentos incluyen:

Desayuno, granola y barritas de proteínas

Yogurt

Bebidas de yogurt

Zumos de frutas y verduras, néctares y/o zumos de mezcla de frutas y verduras (smoothies)

Bebidas con sabor a frutas

Bebidas sustituto de alimentos

Suplementos alimenticios

"Con los consumidores adoptando una aproximación integral a la salud y siendo más propensos a hacer una dieta y hacer cambios de estilo de vida con el fin de mejorar la inmunidad, estamos encantados de disponer de forma oficial de BetaVia Complete en Europa", indicó Filipa Quintela, responsable de marketing para Europa de Kemin Human Nutrition and Health.

BetaVia Complete contiene más de un 50% de beta 1,3 glucano, además de proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y carotenoides, apoyando al sistema inmune de tres formas diferentes:

Imprimación de las células inmunes innatas, la primera línea de defensa natural del cuerpo

Alimentación del crecimiento de las "buenas bacterias" beneficiosas – incluyendo Lactobacillus y Bifidobacteria – en el microbiota intestinal, lugar donde están la mayor parte de las células inmunes del cuerpo

y – en el microbiota intestinal, lugar donde están la mayor parte de las células inmunes del cuerpo Protección de las células intestinales y de salud, que son esenciales para mantener la integridad del tracto gastrointestinal, por lo que pueden actuar como barrera física protectora y escudo inmune

Estos efectos inmunes beneficiosos están apoyados por la investigación clínica y preclínica en el tracto respiratorio y gastrointestinal.

"La EFSA ha llevado a cabo una evaluación muy rigurosa de los datos de seguridad en BetaVia Complete, y este hito enorme demuestra la fortaleza del dosier de nuevas comidas de Kemin Human Nutrition and Health enviado a la Comisión Europea", indicó Pedro Vieira, vicepresidente para Europa y Latinoamérica de Kemin Human Nutrition and Health. "Estamos muy emocionados de ver la publicación de la Commission Implementing Regulation, algo que finalmente permite ofrecer BetaVia Complete en el mercado de Europa, uno de los principales mercados de Kemin Human Nutrition and Health".

Si desea aprender más acerca de BetaVia™ Complete, haga click aquí .

Acerca de Kemin Industries

Kemin Industries ( www.kemin.com ) es un fabricante internacional de ingredientes dedicado a transformar de manera sostenible la calidad de vida del 80% del mundo con sus productos y servicios. La empresa proporciona más de 500 ingredientes de especialidad para la salud y nutrición humana y animal, alimentos para mascotas, acuicultura, nutracéutica, tecnologías alimentarias, tecnologías de cultivo e industrias textiles.

Durante más de medio siglo, Kemin se ha dedicado a usar las ciencias aplicadas para abordar los desafíos del sector y ofrece soluciones a través de productos a clientes de más de 120 países. Kemin proporciona ingredientes para alimentar a una población cada vez mayor por medio de su compromiso con la calidad, la seguridad y la eficacia de los alimentos, piensos y productos para el cuidado de la salud.

Fundada en 1961, Kemin es una empresa privada y gestionada familiarmente que cuenta con más de 2.800 empleados en todo el mundo y tiene presencia en 90 países, incluidas fábricas en Bélgica, Brasil, China, India, Italia, Rusia, San Marino, Singapur, Sudáfrica y Estados Unidos.

