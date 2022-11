A bolsa de apostas totalmente licenciada e regulamentada agora aceita apostas em regiões aprovadas, e lança promoção em torno da Copa do Mundo

EDIMBURGO, Escócia, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BetDEX Labs Inc. (ou "BetDEX") anunciou hoje que a BetDEX Exchange agora opera na mainnet da Solana, aceitando apostas em dinheiro real pela primeira vez. A primeira bolsa de apostas esportivas totalmente licenciada e construída em blockchain aceitará apostas na Copa do Mundo da FIFA 2022 e em partidas de futebol adicionais, com efeito imediato. Para comemorar o lançamento, a BetDEX Exchange não cobrará nenhuma taxa pelas apostas feitas nas partidas da Copa do Mundo de 2022 ou em quaisquer partidas ao longo de 2022.

Left to right are BetDEX co-founders Nigel Eccles, Varun Sudhakar, and Stuart Tonner

Varun Sudhakar, CEO e Co-Fundador da BetDEX, comentou sobre a notícia de hoje: "O lançamento da mainnet da Solana é um marco incrível para a BetDEX, e é algo que nossa comunidade esperava pacientemente. Estamos entusiasmados para ver nossos usuários fazendo apostas reais, e não poderíamos imaginar um momento melhor para isso do que durante a Copa do Mundo".

A BetDEX decidiu revitalizar a indústria de $2 trilhões das apostas esportivas, transferindo o poder dos operadores para os jogadores. As casas de apostas esportivas atuais cobram taxas de dois dígitos, removem jogadores vencedores de suas plataformas e dificultam o saque de seu dinheiro. A BetDEX Exchange é uma carteira sem custódia por natureza, o que significa que a BetDEX nunca controla ou retém os fundos do jogador. Todas as apostas são realizadas em contratos inteligentes transparentes, auditados e públicos na blockchain e, após a liquidação, o contrato inteligente envia imediatamente os fundos para a carteira do vencedor. Por fim, a BetDEX Exchange nunca impõe limites de aposta ou cobra jogadores vencedores. Pelo contrário: incentiva o sucesso deles na plataforma.

Recentemente, a BetDEX Exchange se tornou a primeira bolsa de apostas esportivas totalmente licenciada e regulamentada em blockchain. Sob a lei Online Gambling Regulation Act (OGRA), a BetDEX Exchange recebeu aprovação licenciada da Ilha de Man para todas as formas de jogos e apostas online, incluindo apostas esportivas online. Atualmente, a plataforma aceita apostas de países da Europa, Ásia, América do Sul e África.

Uma tag "beta" permanecerá na bolsa até 2023, mas os clientes poderão fazer apostas com dinheiro real imediatamente após o lançamento. A empresa tem como foco os mercados internacionais para o lançamento, e então continuará a explorar a aprovação regulatória em vários outros países ao redor do mundo.

Para encontrar informações adicionais sobre a BetDEX Exchange, acesse: https://www.betdex.com/.

Sobre a BetDEX A

BetDEX Labs Inc. ("BetDEX"), desenvolvida por ex-fundadores e antigos funcionários da FanDuel, é uma empresa de Web3 apoiada por investidores como Paradigm, Multicoin e Lightspeed, construindo tecnologia de código aberto para mercados de previsão globais. A BetDEX Exchange, desenvolvida pela BetDEX, é uma bolsa de apostas esportivas construída sobre o Protocolo de Mônaco, permitindo apostas peer-to-peer. A bolsa é licenciada e regulamentada sob a jurisdição da Ilha de Man por meio da Comissão de Supervisão de Apostas. A BetDEX é uma colaboradora fundamental do Protocolo de Mônaco, um protocolo descentralizado sem necessidade de permissão e de código aberto, construído na blockchain da Solana, que oferece suporte aos mercados de previsão e apostas. Para encontrar mais informações, acesse: https://www.betdex.com/. Siga BetDEX @BetDEXLabs.

Contato para a imprensa Dillon Arace, da

M Group Strategic Communications (em nome da BetDEX)

[email protected]

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1954744/BetDEX_Co_Founders.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/1939403/betdex_logo_Logo.jpg

FONTE BetDEX

SOURCE BetDEX