Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation e INVNT se unem para produzir um novo festival de música, cultura e comunidade de três dias

Nos próximos 16-18 de agosto de 2019, esse evento de música, cultura e comunidade pangeracional será realizado no BWCA, a apenas 90 minutos da cidade de Nova York. Esses três dias de memoráveis experiências incluirão apresentações ao vivo de novos e proeminentes artistas, abrangendo múltiplos gêneros e décadas, além de palestras em estilo TED de futuristas importantes e especialistas em tecnologia para retrospectivas. Os participantes do festival também poderão visitar o museu em Bethel Woods, que conta a história da década de 1960 por meio de mídia de imersão, envolvimentos interativos e artefatos do festival de 1969, bem como experimentarão a exposição especial de 2019 We Are Golden: Reflections on the 50th Anniversary of the Woodstock Festival and Aspirations for an Aquarian Future (Somos de ouro: reflexões sobre o 50º aniversário do festival de Woodstock e aspirações por um futuro aquariano).

"Estamos empolgados com a parceria com a Live Nation e a INVNT para produzir o Bethel Woods Music and Culture Festival", declarou Darlene Fedun, CEO do BWCA. "Há cinquenta anos, as pessoas se reuniram em nosso local inspiradas para mudar o mundo por meio da música. Como mordomos desse lugar histórico, permanecemos comprometidos em preservar essa rica história e espírito, além de educar e inspirar novas gerações a contribuir de maneira positiva para o mundo por meio da música, cultura e comunidade."

O festival de três dias utilizará instalações e locais modernos do BWCA. Vilas de entretenimento e diversas áreas de apresentação sob medida serão especialmente criadas para a ocasião. Detalhes completos da organização do evento, bilheteria, experiências não musicais e atividade de marca serão divulgados em breve.

AVISO LEGAL

A comemoração do Bethel Woods Center for the Arts pelo 50o.aniversário do maior festival de todos os tempos, planejada para o verão de 2019, não é produzida, patrocinada nem afiliada com o Woodstock Ventures LC, o organizador do festival de 1969 e seus outros festivais sociais, e não são eventos WOODSTOCK®.

Sobre o Bethel Woods Center for the Arts e o The Museum at Bethel Woods

O Bethel Woods Center for the Arts é uma organização cultural sem fins lucrativos, localizada no lugar do festival Woodstock de 1969 em Bethel, NY. Há apenas 150 km da cidade de Nova York, em um campus exuberante com paisagens campestres bucólicas, o Centro é composto pelo anfiteatro do palco do pavilhão, que comporta 15.000 pessoas, e uma galeria de eventos em recinto fechado de 440 assentos, além do premiado museu em Bethel Woods. O Centro oferece uma seleção diversa de artistas populares, apresentações culturalmente ricas, bem como programas educativos, comunitários e do museu comprometidos a inspirar expressão, criatividade e inovação por meio da arte. O Bethel Woods é exemplar em seus esforços de envolver, inspirar e defender a acessibilidade das artes a todas as idades e conectar-se com os parceiros comunitários a fim de ampliar o alcance programático e solidificar o apoio e os recursos para suas atividades. O The Museum at Bethel Woods é dedicado ao estudo e à exposição dos eventos sociais, políticos e culturais da década de 1960, incluindo o festival de Woodstock, e os legados daqueles tempos, bem como a preservação do local do festival Woodstock de 1969. Mais do que uma celebração nostálgica de uma década repleta de cores, o premiado museu tem foco em questões e lições mais profundas da década. O museu é um recurso comunitário dinâmico e vibrante no qual os indivíduos e grupos de todas as idades participam em passeios, palestras vívidas, conversas cinemáticas, exposições ambulantes e eventos especiais. O museu traz ainda um espaço de exposição permanente, uma galeria de exposição especial, uma galeria de exposição em corredor, o teatro do museu, uma galeria de eventos, uma loja, uma lanchonete e o monumento ao Woodstock. Para obter mais informações, acesse www.BethelWoodsCenter.org.

Sobre a Live Nation Entertainment

A Live Nation Entertainment LYV, +2,43% é a principal empresa de entretenimento ao vivo do mundo composta de líderes globais do mercado: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Media & Sponsorship. Para obter mais informações, acesse www.livenationentertainment.com.

Sobre a INVNT

Fundada em 2008, a INVNT foi criada para ser a melhor agência global que conta histórias de marca ao vivo do mundo. Os escritórios da INVNT estão estrategicamente localizados em Nova York, Londres, Sydney, Detroit, São Francisco, Washington D.C. e Estocolmo. Para obter mais informações, acesse http://invnt.com.

