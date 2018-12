Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation e INVNT se unen para producir un nuevo festival de tres días de música, cultura y comunidad

Del 16 al 18 de agosto de 2019, este evento pangeneracional de música, cultura y comunidad se celebrará en el BWCA ubicado a tan solo 90 minutos de la ciudad de Nueva York. Estos tres días de experiencias memorables incluirán actuaciones en vivo de artistas importantes y emergentes que abarcan múltiples géneros y décadas, además de charlas estilo TED a cargo de futuristas líderes y expertos en tecnología retro. Los asistentes al festival también podrán visitar el Museo de Bethel Woods -en el cual se cuenta la historia de los años sesenta a través de medios inmersivos, participaciones interactivas y artefactos del festival de 1969- así como experimentar la muestra especial 2019, We Are Golden: Reflections on the 50th Anniversary of the Woodstock Festival and Aspirations for an Aquarian Future (Somos dorados: Reflexiones sobre el 50 aniversario del Festival de Woodstock y las aspiraciones para un futuro acuariano).