Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation и INVNT совместно организуют новый трехдневный фестиваль музыки, культуры и местных сообществ

Это музыкальное, культурное и общественное событие для представителей самых разных поколений будет проходить 16-18 августа 2019 года на территории BWCA всего в 90 минутах езды от Нью-Йорка. В программу уникального трехдневного мероприятия войдут живые выступления известных и начинающих артистов самых различных жанров и десятилетий, а также лекции в формате «TED Talk» от ведущих футуристов и экспертов по ретро-технологиям. Участники и гости фестиваля смогут посетить музей Bethel Woods, рассказывающей о 60-х годах посредством интерактивных систем с эффектом погружения и артефактов фестиваля 1969 года. Посетителей музея ждет специальная экспозиция 2019 года We Are Golden: Reflections, посвященная 50-летнему юбилею фестиваля Вудсток, а также надеждам и ожиданиям от эры Водолея.

«Мы очень рады представить Bethel Woods Music and Culture Festival в сотрудничестве с Live Nation и INVNT, - отметила генеральный директор BWCA Дарлин Федун (Darlene Fedun). - Пятьдесят лет назад на месте нашего центра состоялось собрание людей, стремящихся изменить мир при помощи музыки. Мы, как хранители этой исторической достопримечательности, прилагаем все усилия для сохранения его богатой истории и духа, а также для просвещения и вдохновения нынешних поколений на внесение положительного вклада в развитие нашего человечества посредством музыки, культуры и общественной деятельности».

Трехдневный фестиваль будет проходить на территории сверхсовременного комплекса BWCA. Специально для мероприятия будут созданы развлекательные городки и целый ряд индивидуальных концертных площадок. Подробная информация об программе фестиваля, билетах, вспомогательных активностях будет обнародована в скором времени.

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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Праздничные мероприятия Bethel Woods Center for the Arts, приуроченные к 50-летнему юбилею со дня проведения самого легендарного музыкального фестиваля всех времен и запланированные на лето 2019 года, не продюсируются, не получают спонсорской поддержки и никоим образом не связаны ни с компанией-организатором фестиваля 1969 года Woodstock Ventures LC ни с проводимыми ею регулярными встречами поклонников Вудстока, и не входят в число мероприятий WOODSTOCK®.

О культурном центре Bethel Woods Center for the Arts и музее Bethel Woods

Bethel Woods Center for the Arts - некоммерческая культурная организация, расположенная на месте проведения легендарного фестиваля Вудсток-1969 в городе Бетел (штат Нью-Йорк). Культурный центр, находящийся всего в 90 милях от Нью-Йорка в окружении сочной зелени и пасторальных сельских пейзажей, состоит из амфитеатра Pavilion Stage, вмещающего 15 000 зрителей, крытого зала для проведения мероприятий Event Gallery на 440 мест и титулованного музея Bethel Woods. На территории центра регулярно проходят выступления популярных артистов и красочные культурные представления, организуются образовательные, общественные и музейные программы, задача которых заключается в поощрении экспрессии, креативности и новаторства посредством искусства. Bethel Woods служит наглядным примером успешной работы по популяризации различных видов искусства среди представителей всех возрастных групп, а также по планомерному расширению охвата, усилению поддержки и оптимизации ресурсов для своей деятельности при активном участии партнеров из числа местных сообществ. Основная задача музея Bethel Woods - изучение и ознакомление публики с социальными, политическими и культурными событиями 60-х годов прошлого столетия, включая фестиваль Вудсток, а также бережное сохранение наследия тех времен, к которому относится и место проведения легендарного музыкального фестиваля 1969 года. Представляя собой нечто большее, нежели ностальгические воспоминания о ярком десятилетии, экспозиция этого именитого музея делает акцент на более глубоких вопросах и уроках 60-х годов. Музей является динамичным и ярким общественным ресурсом, в турах, лекциях, кинематографических диалогах, вернисажах и специальных мероприятиях которого могут принимать участие представители самых разных социальных групп и поколений. В инфраструктуре музея представлены постоянная выставочная площадка, галерея для специальных экспозиций, галерея-коридор, театр-музей, ивент-галерея, магазин розничной торговли, кафе и монумент Вудсток. Для получения дополнительной информации посетите www.BethelWoodsCenter.org .

О компании Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment LYV, +2,43% - ведущая мировая компания отрасли живой концертной деятельности, в состав которой входят безусловные лидеры рынка: Ticketmaster, Live Nation Concerts и Live Nation Media & Sponsorship. Для получения дополнительной информации посетите www.livenationentertainment.com .

О компании INVNT

Основанная в 2008 году компания INVNT была создана с целью стать лучшим в мире агентством по бренд-сторителлингу. Представительства INVNT работают в Нью-Йорке, Сиднее, Детройте, Сан-Франциско, Вашингтоне и Стокгольме. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://invnt.com .

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/802462/BethelWoods_MusicCultureFest_Logo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/802461/Bethel_Woods_Music_and_Culture_Festival.jpg

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Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/802460/INVNT_Logo.jpg

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http://www.BethelWoodsCenter.org



SOURCE INVNT