Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation и INVNT совместно организуют новый трехдневный фестиваль музыки, культуры и местных сообществ

БЕТЕЛ (BETHEL), Нью-Йорк, 27 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Некоммерческий культурный центр Bethel Woods Center for the Arts (BWCA), расположенный на месте проведения легендарного фестиваля Вудсток-1969 в городе Бетел (штат Нью-Йорк), ведущая мировая компания-специалист по организации живых концертов и представлений Live Nation и международное агентство бренд-сторителлинга INVNT сегодня анонсировали проведение Bethel Woods Music and Culture Festival: Celebrating the golden anniversary at the historic site of the 1969 Woodstock festival (празднование золотого юбилея на месте проведения легендарного Вудсток-1969).