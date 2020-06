Betreiber einer Schule zur Vorbereitung auf Eignungstests ruft AzuriteStyle Co. zur Herstellung modischer antibakterieller Gesichtsmasken ins Leben, die die Atmung durch die Nase erleichtern - Verkauf ins Ausland ab 20. Juni

YOKOHAMA, Japan, 26. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Der Betreiber einer Schule zur Vorbereitung auf Eignungstests hat AzuriteStyle Co., Ltd., ins Leben gerufen, ein Unternehmen, das modische antibakterielle Gesichtsmasken entwickelt, die das Atmen durch die Nase zulassen. Aufgrund der Coronavirus-Epidemie sind die Schüler dazu verpflichtet, die Schule mit Masken zu besuchen. Wiederholt bemängelten Lehrkräfte, dass „erschwertes Atmen anhaltender Konzentration im Wege stehe" und dass „eine mangelhafte Maskenqualität Hirnfunktionen beeinträchtige", wodurch die Idee zur Entwicklung dieser Maske geboren wurde. „AzuriteStyle" ist eine Originalmarke aus Japan, die dem Label „Made in Japan" äußerste Priorität einräumt - von der Planung bis hin zu den Näharbeiten. Der Verkauf ins Ausland startete am 20. Juni in 30 wichtige Länder, einschließlich akademisch fortschrittlicher Länder in Europa, Asien und den USA, die der nasalen Atmung eine große Wichtigkeit zusprechen.

(Abbildungen: https://kyodonewsprwire.jp/release/202006231187?p=images)

EG-Website URL: http://www.azurite-style.com

Einwegmasken aus die Atmung erschwerenden Materialien bieten eine geringe Sauerstoffdurchlässigkeit. Es werden Masken aus verschiedensten Materialien zum Verkauf angeboten, von denen die Mehrheit dreidimensionale Designs aufweist und unter geringem Arbeits- und Kostenaufwand produziert werden kann. AzuriteStyle ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass dreidimensionale Designs die Nasenatmung nicht ausreichend unterstützen. Daher konzentrierte sich das Unternehmen auf ein Faltdesign mit festsitzender Passform für sämtliche Gesichts- und Nasenformen, das den für die Atmung benötigten Freiraum nicht einschränkt. Die Herstellung dieses originellen Maskentyps ist nicht nur langwieriger und komplizierter, sondern darüber hinaus auf präzise Technologien angewiesen. AzuriteStyle-Masken zeichnen sich durch sorgfältig ausgewählte, in Japan angefertigte Stoffe aus, deren Qualität auch bei wiederholtem Waschen nicht beeinträchtigt wird.

Da die Maske während der heißen Sommermonate getragen wird, fügte das Unternehmen eine zusätzliche „Cool-to-the-touch"-Kühlfunktion hinzu. Die mit Sorgfalt ausgewählten multifunktionellen Materialien sind „antibakteriell", „UV-abweisend", „kühlend", „wasserabweisend und schnelltrocknend" und zeichnen sich durch einen sogenannten „Temperaturanstiegs-Unterdrückungseffekt" sowie eine „angenehme Textur" aus. Die Maske wirkt der Entstehung von Hautunreinheiten entgegen, die durch Beengtheit und Bakterienbildung verursacht werden. Für Menschen mit zu Allergien neigender Haut sind Öko-Masken erhältlich.

Die Maske wird mit einem Tuch geliefert, das durch Befeuchten oder leichtes Bewegen kühlend wirkt. Steckt der Träger das Tuch in die Innentasche der Maske, so entsteht ein Kühlungseffekt im Maskeninneren. Die Produktreihe des Unternehmens umfasst kleine, mittlere und größere Masken, die für sämtliche Gesichtsgrößen geeignet sind, von Babys bis hin zu Erwachsenen.

