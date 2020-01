Bett lance son Global Education Council qui discutera de l'avenir de l'éducation en direct lors du salon Bett 2020

LONDRES, 9 janvier 2020 /PRNewswire / -- Le Global Education Council est une nouvelle initiative de Bett, la plus importante série d'événements mondiaux dans le domaine de l'éducation. Force motrice de visionnaires de certaines des plus grandes marques et institutions éducatives au monde, le GEC participera à un débat en direct lors du salon Bett le vendredi 24 janvier dans l'Arena d'ExCel London, où les membres du GEC partageront leurs opinions sur les dangers et les opportunités pour l'éducation en 2030.

Le Global Education Council vise à donner le ton de l'éducation à l'échelle mondiale. Aux côtés du président de Bett, Jose Papa (ancien directeur général de Cannes Lions), le GEC dirigera la transformation mondiale de l'innovation dans le domaine de l'éducation tout en façonnant l'écosystème éducatif mondial.

Les membres du Global Education Council sont :

Jose Papa, président du Global Education Council de Bett et co-fondateur de Trace Academia Ilse Howling, présidente d'Education Development Trust Mary Apea Ashun, directrice de la Ghana International School ; membre du conseil d'administration de l'Association of International Schools Africa Le très honorable Jim Knight, ancien ministre de l'éducation du Royaume-Uni, président de Whole Education et directeur de l'éducation chez TES Eric C. Abrams, directeur de l'inclusion à la Graduate School of Education de l'université de Stanford Julia Moffat, fondatrice du Future Learning Fund Raya Bidshari, entrepreneuse en série, écrivaine, éducatrice, futuriste, Awecademy Vikas Pota, président du conseil d'administration de la Varkey Fondation Claudia Costin, Centre for Excellence and Innovation in Educational Policies et ancienne secrétaire à l'éducation de Rio de Janeiro Mark Sparvell, leader d'opinion dans le domaine de l'éducation, Microsoft Dr Ger Graus, directeur mondial de l'éducation, KidZania



Le groupe subsidiaire de Bett a tenu sa première réunion virtuelle en 2019, au cours de laquelle ces personnes ont partagé et comparé leurs expériences en matière d'éducation dans leurs régions et contextes. Il fut convenu que, dans le monde entier, nous commencions seulement à libérer le potentiel transformateur de la technologie dans le domaine de l'éducation. Le GEC a convenu que leur objectif sera de mener des conversations ambitieuses et progressistes et de distribuer des informations exclusives afin de contribuer à des progrès continus.

En tant que fondement organisationnel du Global Education Council, Bett possède une synergie naturelle avec celui-ci. Tous deux sont des communautés de penseurs sur l'avenir de l'éducation et concernant l'impact que peut avoir la technologie dans ce domaine. Le salon Bett est le lieu idéal pour réunir le GEC afin de débattre et de déclencher un véritable capital intellectuel susceptible d'influencer la pratique, la recherche et la politique en matière d'éducation dans le monde entier.

Jose Papa a commenté : « En tant que président de Bett Global Education, je suis ravi de poursuivre le débat sur l'avenir de l'éducation lors de Bett 2020. Bien qu'il s'agisse encore d'une organisation relativement jeune, le Global Education Council a déjà réuni des leaders d'opinion et des pionniers de l'ensemble du secteur de l'éducation pour lancer des débats mondiaux essentiels sur l'éducation et son avenir. Les conseillers qui le composent possèdent une myriade de connaissances et de spécialisations, et je suis impatient de voir où les discussions vont nous mener cette année. »

Ilse Howling, présidente d'Education Development Trust, a ajouté : « C'est un véritable honneur de siéger au Global Education Council. En tant que présidente d'Education Development Trust, j'ai vu comment l'éducation peut transformer des vies, et un dialogue mondial éclairé et créatif sur l'éducation y contribue largement. Je suis convaincue que le fait de réunir les leaders d'opinion de cette manière favorisera une réflexion visionnaire et un travail révolutionnaire dans le domaine de l'éducation. Je suis impatiente de participer à la discussion lors de Bett 2020. »

Le Dr Mary Ashun, directrice de la Ghana International School, a déclaré : « Ce sont des initiatives comme le Global Education Council qui octroient véritablement à Bett un statut supérieur à celui de simple événement. Il n'a jamais été aussi important de mener des discussions mondiales sur l'éducation alors que nous nous trouvons au summum de ce qui pourrait être une transformation générationnelle de l'éducation. Au cœur de tout ce que fait le GEC, nous nous concentrons sur les apprenants et nous assurons d'organiser ces débats pour leur avenir. »

À propos de Bett

Bett est le lieu de rencontre mondial de la communauté des technologies de l'éducation. Marque de confiance possédant plus de 35 ans d'expérience, Bett est maintenant une série d'événements de classe mondiale favorisant la découverte de la technologie et des connaissances dans le but d'améliorer l'apprentissage tout au long de la vie. Bett attire plus de 60 000 éducateurs, dirigeants et praticiens aux côtés de plus de 1 255 fournisseurs de technologies du monde entier. La série de salons mondiaux de Bett comprend des événements au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

À propos de Hyve Group

Hyve Group plc est la prochaine génération d'événements mondiaux, dont l'objectif est de créer des événements incontournables, au cours desquels des clients des quatre coins du monde partagent des moments extraordinaires et façonnent l'innovation du secteur. Hyve Group plc a été annoncé comme le nouveau nom de marque d'ITE Group plc en septembre 2019, à la suite de sa transformation importante dans le cadre du programme de transformation et de croissance (Transformation and Growth, TAG). Nous avons pour vision de créer le plus important portefeuille au monde d'événements incontournables axés sur le contenu, offrant une expérience et un retour sur investissement exceptionnels à nos clients.

Pour connaître les membres du Global Education Council, cliquez ici : https://www.bettshow.com/global-education-council

www.bettshow.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063305/BETT_2020_Logo.jpg

Related Links

https://www.bettshow.com/



SOURCE Bett