Bett startet seinen Global Education Council, der die Zukunft der Bildung live auf der Bett 2020 diskutieren wird

LONDON, 9. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Der Global Education Council ist eine neue Initiative von Bett, der führenden globalen Veranstaltungsreihe für Bildung. Als treibende Kraft der Visionäre von einigen der größten globalen Marken und Bildungseinrichtungen der Welt wird das GEC am Freitag, den 24. Januar, an einer Live-Debatte auf der Bett in der Arena des ExCeL London teilnehmen, wo die Ratsmitglieder ihre Gedanken über die Gefahren und Chancen für die Klasse von 2030 austauschen werden.

Der Global Education Council zielt darauf ab, den Ton der Bildung weltweit festzulegen. Zusammen mit dem Vorsitzenden von Bett, Jose Papa (ehemaliger MD, Cannes Lions), wird der Council die globale Transformation von Bildungsinnovationen anführen und gleichzeitig das weltweite Bildungsökosystem gestalten.

Die Mitglieder des Global Education Council sind:

Jose Papa, Vorsitzender, Bett Global Education Council & Mitbegründer der Trace Academia Ilse Howling, Vorsitzende, Education Development Trust Mary Apea Ashun, Direktorin, Ghana International School; Vorstandsmitglied, Association of International Schools Africa Rt Hon Jim Knight, Ehemaliger Minister für Schulen des Vereinigten Königreichs, Vorsitzender von Whole Education und Chief Education Officer, TES Eric C. Abrams, Chief Inclusion Officer, Stanford University Graduate School of Education Julia Moffat, Gründerin, Future Learning Fund Raya Bidshari, Serienunternehmerin, Schriftstellerin, Pädagogin, Futuristin, Awecademy Vikas Pota, Vorsitzender des Kuratoriums der Varkey-Stiftung Claudia Costin, Centre for Excellence and Innovation in Educational Policies und ehemalige Bildungsministerin, Rio de Janeiro Mark Sparvell, Education Thought Leader, Microsoft Dr. Ger Graus, Globaler Direktor für Bildung, KidZania



Die Bett-Tochtergruppe hat 2019 ihr erstes virtuelles Treffen abgehalten und ihre Erfahrungen mit der Bildung in der eigenen Region und dem eigenen Umfeld ausgetauscht und verglichen. Sie waren sich einig, dass wir weltweit erst am Anfang stehen, um das transformative Potenzial der Technologie im Bildungsbereich zu erschließen. Der Rat war sich einig, dass es ihr Ziel sein wird, herausfordernde und fortschrittliche Gespräche zu führen und proprietäre Informationen zu verbreiten, um weitere Fortschritte voranzutreiben.

Als organisatorischer Anker des The Global Education Council hat Bett eine natürliche Synergie mit ihm. Beide sind Gemeinschaften von Denkern über die Zukunft der Bildung und die Auswirkungen, die die Technologie in diesem Bereich haben kann. Die Bett-Show ist der ideale Ort, um den Rat zusammenzubringen, um zu debattieren und echtes intellektuelles Kapital auszulösen, das die Bildungspraxis, Forschung und Politik weltweit beeinflussen kann.

Jose Papa kommentierte: „Als Vorsitzender von Bett Global Education freue ich mich, die Debatte über die Zukunft der Bildung auf der Bett 2020 fortzusetzen. Obwohl es sich um eine noch recht junge Organisation handelt, hat der Global Education Council bereits Vordenker und Pioniere aus dem gesamten Bildungssektor zusammengebracht, um entscheidende globale Debatten über Bildung und ihre Ausrichtung anzustoßen. Meine Ratskolleginnen und Ratskollegen verfügen über viel Wissen und Sachverstand und ich bin gespannt, wohin uns die Diskussionen in diesem Jahr führen werden."

Ilse Howling, Vorsitzende des Education Development Trust, fügte hinzu: „Es ist eine echte Ehre, im Global Education Council zu sitzen. Als Vorsitzender des Education Development Trust habe ich gesehen, wie Bildung Leben verändern kann, und ein informierter, kreativer globaler Dialog über Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenführung der Vordenker auf diese Weise das Vorwärtsdenken und die revolutionäre Arbeit in der Bildung voranbringen wird. Ich freue mich darauf, Teil der Diskussion bei der Bett 2020 zu sein."

Dr. Mary Ashun, Direktorin der Ghana International School, sagte: „Es sind Initiativen wie das Global Education Council, die der Bett wirklich über den Status von gerechten Veranstaltungen erheben. Noch nie war es so wichtig, globale Bildungsdiskussionen zu führen, da wir an der Schwelle zu einem möglichen Generationswechsel in der Bildung stehen. Im Mittelpunkt all dessen, was der Rat tut, steht die Konzentration auf die Lernenden und die Gewährleistung, dass wir diese Debatten für ihre Zukunft führen."

Über Bett

Bett ist der globale Treffpunkt für die Bildungstechnologie-Community. Als vertrauenswürdige Marke mit mehr als 35 Jahren Tradition steht Bett heute für eine Reihe von Spitzenveranstaltungen von Weltruhm, die das Entdecken von Technologie und Wissen fördern, um lebenslanges Lernen zu verbessern. Die Messe zieht über 60.000 Pädagogen, Führungskräfte und Praktiker sowie mehr als 1.255 Technologieanbieter aus der ganzen Welt an. Die globale Bett-Serie umfasst Veranstaltungen im Vereinigten Königreich, in Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika.

Über Hyve Group

Die Hyve Group plc ist ein globales Veranstaltungsunternehmen der nächsten Generation, dessen Ziel es ist, Veranstaltungen zu organisieren, die man sich nicht entgehen lassen kann, bei denen Kunden aus allen Teilen der Welt außergewöhnliche Momente teilen und die Innovationen in die Branche einbringen. Die Hyve Group plc wurde im September 2019 nach ihrer groß angelegten Transformation im Rahmen des Programms Transformation and Growth (TAG) als neuer Markenname der ITE Group plc bekannt gegeben. Unsere Vision ist es, das weltweit wichtigste Angebot an inhaltsgesteuerten Veranstaltungen zu bieten, die man sich nicht entgehen lassen kann, die unseren Kunden ein herausragendes Erlebnis bieten und einen hervorragenden ROI für unsere Kunden erzielen.

Mitglieder des Global Education Council können hier eingesehen werden: https://www.bettshow.com/global-education-council

www.bettshow.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1063305/BETT_2020_Logo.jpg

Related Links

https://www.bettshow.com/



SOURCE Bett