Better viser hvordan digital transformasjon kan bedre arbeidet til medisinske team

LJUBLJANA, Slovenia, 22. oktober 2020 /PRNewswire/ -- Ernst & Young, et markedsledende, internasjonalt selskap innen rådgivning, har utgitt en rapport om hvordan man lager det rette datamiljøet for et tilkoblet økosystem innen helse. Better Ltd., en europeisk leverandør av digitale helseløsninger basert på en åpen dataplattform, utgitt en artikkel diskuterer i sin rapport hvordan digital transformasjon kan bidra til å forbedre arbeidet til medisinske team. Begge dokumentene tar opp tilnærminger for å kunne løse teknologiske utfordringer som gjelder støtte for nye helsemodeller.