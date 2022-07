BEYONCÉ LANZA RENAISSANCE

EL ESPERADO SÉPTIMO ÁLBUM DE ESTUDIO, UNA MAGISTRAL Y ALEGRE OFERTA DE BAILE, ESTÁ DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO, DESDE EL 29 DE JULIO DE 2022

NUEVA YORK, 29 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Parkwood Entertainment/Columbia Records -- El séptimo álbum de estudio de Beyoncé está disponible en todo el mundo, desde el 29 de julio, en las principales plataformas de streaming. De la mano de su propio sello Parkwood Entertainment y Columbia Records, RENAISSANCE llega seis años después del mundialmente alabado LEMONADE, que se publicó en 2016 como una completa sorpresa.

RENAISSANCE Album Cover. Photo by Carlijn Jacobs.

El creador del formato de álbumes visuales, y el artista visual por excelencia, ha decidido prescindir de los elementos visuales, dando a los fans la oportunidad de no tener límites en su amplio viaje de escucha. Es una oportunidad para volver a ser oyentes y no espectadores, mientras se disfruta de cada joya de la prístina producción. Mientras que "Break My Soul", el primer sencillo, llegó con un mínimo video lírico, el lanzamiento de RENAISSANCE sin visuales es otro movimiento que cambia la cultura del artista que ha definido una era con la reinvención.

RENAISSANCE ha sido el álbum más esperado del año, ya que Beyoncé cambió de marcha y notificó a sus fans su nueva música el 15 de junio mediante una actualización en su biografía en sus redes sociales: "act i RENAISSANCE July 29". Continuó el despliegue poco convencional con el lanzamiento del primer sencillo del álbum, "Break My Soul", que llegó a la medianoche del solsticio de verano. Adictivo al instante con un ritmo palpitante, con una letra que insta a los oyentes a reclamar alegría y a "empezar a moverse". El single, un éxito mundial, ha sido calificado como la canción del verano y un himno para esta generación.

Repleto de himnos enardecedores que resuenan en todo el mundo, RENAISSANCE es una culminación de la libertad y la evasión que fomenta un júbilo inimaginable, la agencia y el movimiento con abandono. La singular intención de RENAISSANCE, una reinvención de cuatro en la pista, es mostrar una música que te remueve el alma y te anime a bailar. Es una celebración de una época de clubes en la que cualquiera que se sintiera como un extraño se buscaba y formaba una comunidad de buscadores de libertad para expresarse de forma creativa a través del ritmo, algo que seguimos celebrando hoy en día. Bienvenido al CLUB RENAISSANCE.

La magia de RENAISSANCE está también en la voz de Beyoncé, rica, conmovedora, a veces vulnerable y cargada de pasión y propósito en lo que sólo podría describirse como "SANGING". Y se expande sobre unas letras memorables que son audaces, sentidas, urgentes y categóricamente oportunas.

Mientras que los visuales están programados para una fecha posterior, el álbum viene con un robusto menú de formatos que da a los fans de la música y a los coleccionistas mucho donde elegir. La tienda de música en la página web de Beyoncé ofrece merchandaising del álbum y múltiples configuraciones de RENAISSANCE, enumerando un CD, un álbum digital, un vinilo de edición limitada, lanzamiento con un poco de su firma de misterio, que ya está agotado, y cuatro sets de cajas, Pose 1 a 4, que incluyen una camiseta y un CD en una caja especial, también todos agotados, antes de que los fans recibieran las descripciones del contenido. El single revelación, "Break My Soul", se presenta como single digital y también está disponible en versión a capella e instrumental.

Con el lanzamiento del álbum también viene un vinilo de lujo. Incluye dos LPs de vinilo negro, un folleto de 36 páginas y un póster plegado de colección (24 "x 36"). La experiencia de compra completa está aquí.

Beyoncé grabó el álbum en el transcurso de la pandemia, casi tres años de trabajo, y afirma que la quietud de ese tiempo le permitió sacar su lado más creativo.

"Crear este álbum me permitió soñar y encontrar una vía de escape en una época de miedo para el mundo", dice Beyoncé. "Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que pocas cosas se movían. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y de pensar demasiado. Un lugar para gritar, liberarse, sentir la libertad. Fue un hermoso viaje de exploración".

Con un plantel de prolíficos colaboradores, como The-Dream, Nile Rodgers, NOVA, NO ID, Raphael Saadiq, Mike Dean, Honey Dijon, Chris Penny, Luke Solomon, Skrillex, Beam, Big Freedia, Grace Jones y Tems, Beyoncé se propuso "reinventar la música de nuevo", según la descripción de The Times of London.

RENAISSANCE: Renacimiento o renovación del interés por algo. Que comience el renacimiento.

LISTA DE CANCIONES DE RENAISSANCE:

1. I'M THAT GIRL

2. COZY

3. ALIEN SUPERSTAR

4. CUFF IT

5. ENERGY (FEAT. BEAM)

6. BREAK MY SOUL

7. CHURCH GIRL

8. PLASTIC OFF THE SOFA

9. VIRGO'S GROOVE

10. MOVE (FEAT. GRACE JONES, TEMS)

11. HEATED

12. THIQUE

13. ALL UP IN YOUR MIND

14. AMERICA HAS A PROBLEM

15. PURE/HONEY

16. SUMMER RENAISSANCE

Nota a los redactores: para una lista completa de los créditos, registrarse aquí a partir del 29/07/22.

#RENAISSANCE

#BREAKMYSOUL

#CLUBRENAISSANCE

Acerca de Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment es una compañía de cine y producción, sello discográfico y empresa de gestión fundada por la artista y empresaria Beyoncé en 2010. Con oficinas en Los Ángeles y Nueva York, la empresa alberga departamentos de música, cine, vídeo, actuaciones en directo y producción de conciertos, gestión, desarrollo empresarial, marketing, digital, creatividad, filantropía y publicidad. Bajo su nombre original, Parkwood Pictures, la empresa estrenó la película Cadillac Records (2008), protagonizada y coproducida por Beyoncé. La empresa también ha estrenado las películas Obsessed (2009), con Beyoncé como protagonista y productora ejecutiva, la ganadora del Peabody Award for Entertainment, Lemonade (2017), la nominada al Emmy® Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), que documenta la histórica actuación de Beyoncé en el Coachella Valley Music & Arts Festival en 2018, y la ganadora del Emmy® Black Is King (2020). Parkwood Entertainment produjo The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) y las mencionadas actuaciones "Homecoming" en Coachella (2018) y coprodujo la gira ON THE RUN Tour (2014) y ON THE RUN II (2018).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868641/RENAISSANCE_Album_Cover.jpg

SOURCE Parkwood Entertainment