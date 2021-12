Beyond2020 améliore les services d'accès aux soins de santé pour 20 000 Rwandais des zones rurales

Le déploiement permet aux infirmières-entrepreneurs d'ouvrir et de gérer des cliniques de soins primaires technologiques dans les collectivités défavorisées.

ABU DHABI, EAU, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Continuant d'étendre son soutien aux communautés rurales en Afrique, Beyond2020, l'initiative humanitaire menée par les EAU, a récemment atteint le Rwanda en offrant un accès essentiel aux services de santé à une population rurale de 20 000 personnes. Le déploiement vise à apporter des soins primaires durables et abordables dans les districts rwandais de Nyaruguru et de Rubavu, qui accusent un retard par rapport au reste du pays en termes d'accès à la santé et de résultats.

Sur les traces du défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Beyond2020 - lancé par le Zayed Sustainability Prize en partenariat avec plusieurs grandes organisations - vise à faire progresser son héritage humanitaire en faisant don de technologies et de solutions durables aux communautés vulnérables du monde entier. Le Rwanda assiste au 11e déploiement de cette initiative, qui continuera de mettre en œuvre des interventions transformant la vie d'un plus grand nombre de bénéficiaires dans le monde entier, en fournissant des technologies pour le bien de la communauté et en favorisant un développement inclusif et durable.

S.E Hazza Mohammed Al Qahtani, ambassadeur des EAU au Rwanda, a déclaré : « Les Émirats arabes unis sont fiers de mener cette action essentielle, à savoir favoriser l'accès aux soins de santé au Rwanda par le biais de leur initiative humanitaire Beyond2020. La lutte contre la pandémie de COVID-19 a été le plus grand test pour les soins de santé à l'échelle mondiale. L'élargissement de l'accès à des systèmes de soins de santé robustes et résilients est d'une importance capitale dans la gestion de la reprise post-COVID-19, en particulier lorsqu'il s'agit de surmonter les interruptions de service. »

S.E Al Qahtan a ajouté : « En célébration du jubilé d'or des Émirats arabes unis, la nation a décidé de faire progresser ses 10 principes sur les 50 prochaines années, sous l'égide et le leadership éclairé des Émirats arabes unis. L'un des principes préconise l'aide humanitaire aux communautés étrangères. Il s'agit de l'un des éléments essentiels de la vision des EAU, inspirée par les ambitions de notre Père fondateur, le défunt Cheikh Zayed : aider les communautés internationales à atteindre un développement économique et social durable. »

S.E Emmanuel Hategeka, ambassadeur du Rwanda aux Émirats arabes unis, a déclaré : « L'accès universel aux soins de santé est l'une des grandes priorités du Rwanda. Nous apprécions l'intervention de Beyond2020 et de ses partenaires qui s'aligne directement sur les efforts continus du gouvernement rwandais visant à améliorer l'accès de sa population à un système de santé plus moderne et de classe mondiale. »

Connu sous le nom de « pays aux 1 000 collines », le Rwanda compte une population rurale importante (plus de 80 % de la population rwandaise). Son relief montagneux transforme l'accès à des établissements de santé éloignés en un véritable défi. Alors que le Rwanda est reconnu mondialement comme un leader dans l'amélioration des services de santé grâce à son adoption réussie de la couverture santé universelle (CSU), l'accès des communautés aux soins primaires reste un obstacle à l'évolution du pays. Comme l'accès aux services de santé est difficile et que les habitants du pays sollicitent des soins de santé tardivement et moins souvent, les maladies évitables et traitables peuvent mettre en danger la vie des patients vivant dans les régions rurales reculées.

La réduction de la distance entre les patients et les centres de soins peut accroître considérablement l'utilisation des services de santé et améliorer les principaux résultats pour la santé. Considérant comme une priorité l'accès aux soins de santé pour les populations rurales, le ministère rwandais de la santé a signé un accord de partenariat public-privé avec One Family Health (OFH), une organisation mondiale à but non lucratif de premier plan, finaliste du Zayed Sustainability Prize 2020 dans la catégorie « Santé ». L'objectif de cet accord était d'établir 500 cliniques dans les collectivités rurales ; 156 cliniques ont déjà été ouvertes à ce jour.

Les cliniques fonctionnent selon un système de santé mobile (mHealth), qui permet aux infirmières de gérer électroniquement les données sur les services et les dossiers des patients pour des opérations cliniques plus efficaces. One Family Health met à profit les contributions de multiples organismes gouvernementaux et partenaires privés, et s'appuie sur les principes entrepreneuriaux pour proposer des soins primaires via des cliniques franchisées dans des régions mal desservies. Les cliniques franchisées offrent aux infirmières d'expérience la possibilité de devenir des entrepreneures, tout en offrant des services de soins primaires préventifs et curatifs de base qui s'attaquent aux principaux moteurs des maladies communautaires, comme les infections respiratoires aiguës, le paludisme et les maladies diarrhéiques.

Alors que la communauté internationale se prépare à faire le point sur les efforts d'action climatique dans le contexte des plans de relance nationaux et régionaux, l'extension de la portée humanitaire de Beyond2020 continue d'être cruciale pour atténuer les difficultés auxquelles certaines des communautés les plus vulnérables du monde doivent faire face.

S.E Mohammed Saif Al Suwaidi, directeur général du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD), un partenaire de l'initiative, a déclaré : « L'initiative Beyond2020 s'harmonise directement avec la mission de l'ADFD qui consiste à fournir un soutien financier stratégique ainsi que d'autres outils pour aider à renforcer les capacités et à construire l'autonomie des pays en développement. Il s'agit de permettre à ces pays d'atteindre des objectifs de développement économique et social hautement prioritaires tout en faisant progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce nouveau projet au Rwanda est un excellent exemple des répercussions tangibles sur la vie des populations que peut avoir un accès à des soins de santé universels par l'entremise de cliniques médicales dans les collectivités rurales. »

Grâce à ce déploiement, quatre cliniques ont été établies dans des collectivités défavorisées, tandis que quatre infirmières ont été habilitées et formées en gestion d'entreprise, et 12 nouveaux emplois ont été créés pour soutenir les opérations dans les quatre entreprises. Les cliniques assurent également la surveillance directe, procédent à des opérations de dépistage et sont en mesure d'orienter tout cas soupçonné de COVID-19 ou d'autres épidémies émergentes.

À ce jour, on peut mettre au crédit de l'initiative un total de dix déploiements, notamment des solutions liées à l'énergie, à la santé, à l'eau et à l'alimentation au Népal, en Tanzanie, en Ouganda, en Jordanie, en Égypte, au Cambodge, à Madagascar, en Indonésie, au Bangladesh et aux Philippines. Outre le Rwanda, neuf autres pays ont été identifiés comme des terrains de déploiement pour l'avenir.

Beyond2020 réunit un grand nombre de partenaires, dont le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, Mubadala Petroleum et Masdar.

