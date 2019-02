BGC Partners voltooid acquisitie Ed Broking Group Limited

LONDEN, 2 februari, 2019 /PRNewswire/ -- BGC Partners, Inc. (NASDAQ: BGCP) ("BGC Partners," "BGC" of het "Bedrijf"), een toonaangevende, mondiale dienstverlener op het gebied van brokerage en financiële technologie, maakte vandaag bekend de overname van Ed Broking Group Limited ("Ed") te hebben afgerond. Ed Broking Group Limited is een onafhankelijke Lloyd's of London-verzekeringsintermediair met een gedegen reputatie op het gebied van ongevallen en ziektekosten-, lucht- en ruimtevaart-, vracht-, energie-, financiële en politieke risico-, zee- en scheepvaart-, beroepsaansprakelijkheid-, eigendom- en schadeverzekeringen, evenals voor wat betreft speciale verzekeringen en herverzekeringen.

Shaun D. Lynn , President van BGC Partners, zei het volgende over de bekendmaking van vandaag: "We zijn blij dat de overname van Ed is voltooid. De onderneming heeft niet alleen een uitstekende reputatie en een wereldwijde voetafdruk, maar ook een uitmuntend managementteam dat gaat bijdragen aan het groeiende succes van BGC in de verzekeringswereld."

Ed wordt een onderdeel van de verzekeringstak van BGC die in 2017 werd opgericht met de overname van Besso Insurance Group Limited ("Besso"). Steve Hearn, de huidige CEO van de Ed Group, zal de leiding van de verzekeringsdivisie van BGC op zich nemen. De heer Hearn zal daarbij rechtstreeks rapporteren aan de heer Lynn.

Conform de overeenkomst gaat het om een 100% overname van Ed door BGC, hetgeen de overname inhoudt van de verzekeringsactiviteiten onder de merknaam Ed in het VK, Singapore, Hong Kong, Dubai, Miami en China, de Duitse mariene verzekeringstak van Ed, zijnde Junge & Co Versicherungsmakler GmbH, de beheersactiviteiten van de in het VK gevestigde Globe Underwriting Limited, evenals Epsilon Insurance Broking Services Pty Ltd in Australië en Cooper Gay (Frankrijk) SAS in Parijs.

Over BGC Partners, Inc.

BGC Partners is een toonaangevende, mondiale dienstverlener op het gebied van brokerage en financiële technologie. Het aanbod van Financial Services van BGC omvat vastrentende effecten, renteswaps, deviezen, aandelen, aandelenderivaten, kredietderivaten, grondstoffen, futures en gestructureerde producten. Het uitgebreide dienstenportfolio van BGC omvat het verzorgen van orderuitvoering, clearing, transactiebundeling, posttransactie-activiteiten, broker-dealerservices en informatievoorziening etc. voor talloze financiële en niet-financiële instellingen. BGC levert via handelsmerken als Fenics, BGC Trader, Capitalab, Lucera en Fenics Market Data technologische oplossingen voor de financiële markten, evenals marktgegevens en -analyses voor talrijke financiële instrumenten en markten. BGC, BGC Trader, GFI, Fenics, Fenics Market Data, Capitalab en Lucera zijn handelsmerken/dienstmerken en/of geregistreerde handelsmerken/dienstmerken van BGC Partners, Inc. en/of diens gelieerde dochterondernemingen.

Tot de klanten van BGC behoren tal van 's werelds grote banken, brokers-dealers, investeringsbanken, handelshuizen, hedgefondsen, overheden, ondernemingen en investeringsmaatschappijen. De gewone aandelen van BGC worden verhandeld op de NASDAQ Global Select Market onder het tickersymbool "BGCP". Voorzitter en CEO van BGC Partners is Howard W. Lutnick. Kijk voor meer informatie op: http://www.bgcpartners.com. Of volg BGC via: https://twitter.com/bgcpartners, https://www.linkedin.com/company/bgc-partners en/of http://ir.bgcpartners.com/Investors/default.aspx.

Bespreking van Toekomstgerichte Verklaringen over BGC

De in dit document opgenomen verklaringen betreffende BGC die geen historische feiten zijn, dienen te worden aangemerkt als "toekomstgerichte verklaringen" die risico's en onzekerheden inhouden waardoor de werkelijke resultaten kunnen verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen. Tenzij anders vereist krachtens de wet, neemt BGC geen verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken. Een bespreking van bijkomende risico's en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, staat vermeld in de documenten die BGC bij de Securities and Exchange Commission indient, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de in die documenten uiteengezette risicofactoren en de bijwerkingen van die risicofactoren in de latere formulieren Forms 10-K, Forms 10-Q of Forms 8-K.

Over Ed Broking Group

Ed is een verzekeraar en herverzekeraar die wereldwijd actief is en over vestigingen beschikt in 's werelds belangrijkste regionale en mondiale centra in de verzekeringsbranche. De brokerage-activiteiten zijn ondergebracht bij een toonaangevende, onafhankelijke Lloyds-broker, waar ze door enkele van de beste en meest ervaren en deskundige mensen uit de branche worden beheerd. De MGA-divisie van de groep is actief in het VK, Frankrijk, Australië en Duitsland.

Contactpersoon media:

Harjeet Singh

+44207894 8829

Contactpersoon investeerders:

Ujjal Basu Roy

+12126102426

