Biamp, ein Portfoliounternehmen von Highlander Partners, erwirbt die dänische Neets A/S

„Neets ist ein Unternehmen, von dem ich beeindruckt bin und das ich schon seit vielen Jahren verfolge. Ihre Produkte zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und die sorgfältige Berücksichtigung aller Personen aus, die im Produktlebenszyklus mit ihnen in Berührung kommen - vom Designer über den Programmierer und den Installateur bis hin zum Endbenutzer", kommentiert Rashid Skaf, Präsident, CEO und Co-Chairman von Biamp. „Ich freue mich sehr, Neets in der Biamp-Familie willkommen zu heißen. Die Produkte von Neets ergänzen die Lösungen von Biamp direkt und ermöglichen es uns, eine noch breitere Palette von Veranstaltungsorten, Größen und Anwendungsfällen anzusprechen und noch mehr Komplettsysteme anzubieten. Diese Übernahme macht es für unsere Kunden einfacher denn je, für alle Anwendungen innerhalb der Biamp-Lösungsfamilie zu bleiben."

„Ich freue mich, die Kräfte mit Biamp zu bündeln und die Vorteile der Lösungen von Neets einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Das Neets-Team hat über zwei Jahrzehnte damit verbracht, die besten Steuerungslösungen der Branche zu entwickeln und zu verfeinern", kommentiert Michael Jarl Christensen, CEO von Neets A/S. „Als Teil von Biamp, mit seinem breiten Produktportfolio und seinem weltweiten Vertriebssystem, wird Neets in der Lage sein, seine Produkte an einen weitaus größeren Kundenkreis zu liefern."

Die Übernahme ist die fünfte Add-on-Transaktion seit dem ersten Kauf von Biamp durch Highlander im Dezember 2017. Jeff Hull, Präsident und CEO von Highlander Partners: „Mit jeder zusätzlichen organischen Produktinnovation und jeder gezielten Akquisition erweitert sich Biamps vielfältiges, komplementäres Produktsortiment und etabliert uns weiter als Partner der Wahl für Endkunden, Distributoren und Integratoren gleichermaßen."

Ben Slater, Co-Chairman von Biamp und Partner bei Highlander Partners, fügte hinzu: „Bei Biamp ist unsere treibende Motivation, Menschen durch außergewöhnliche audiovisuelle Erlebnisse zu verbinden - und die Welt verlangt diese Verbindungen heute mehr denn je. Diese Akquisition ist der jüngste Schritt, um diese Mission voranzutreiben. Wir sind begeistert, dass wir sowohl die Technologie als auch das Team von Neets in unsere schnell wachsende Organisation aufnehmen können."

Informationen zu Biamp Systems

Biamp Systems ist ein führender Anbieter von innovativen, vernetzten Mediensystemen, die die anspruchsvollsten Audio/Video-Installationen der Welt versorgen. Das Unternehmen ist weltweit dafür bekannt, hochwertige Produkte zu liefern und jedes einzelne mit einem außergewöhnlichen Kundenservice zu unterstützen.

Biamp hat sich der Herstellung von Produkten verschrieben, die die Evolution der Kommunikation durch Sehen und Hören vorantreiben. Die preisgekrönte Biamp-Produktsuite umfasst: Tesira® Mediensystem für digitale Audio- und Videovernetzung, TCM Beamtracking-Mikrofone, Devio® Collaboration Tool für moderne Arbeitsplätze, Audia® digitale Audioplattform, Nexia® digitale Signalprozessoren und Vocia® vernetztes Beschallungs- und Sprachevakuierungssystem. Jede verfügt über ihre eigenen spezifischen Funktionen, die individuell angepasst und in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden können, z. B. in Sitzungssälen von Unternehmen, Konferenzzentren, Huddle-Räumen, Veranstaltungsorten für darstellende Künste, Gerichtssälen, Krankenhäusern, Verkehrsknotenpunkten, Campusanlagen und Einrichtungen mit mehreren Gebäuden. Weitere Informationen zu Biamp finden Sie unter www.biamp.com. Für weitere Informationen über Neets A/S besuchen Sie bitte https://neets.io.

Informationen zu Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. ist eine in Dallas ansässige private Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden Dollar. Die Firma konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in bestimmten Branchen, in denen die Direktoren der Firma über bedeutende operative und investive Erfahrung verfügen. Highlander Partners verfolgt einen Buy-and-Build-Investmentansatz und schafft Werte, indem es Unternehmen hilft, organisch und durch Akquisitionen zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.highlander-partners.com.

