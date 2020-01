BIC annonce les lauréats de son concours BIC Art Master Africa à l'échelle continentale

Organisé pour la première fois en 2017 en Afrique du Sud et fort de son succès, BIC Art Master s'est étendu en 2019 à tous les pays africains. L'œuvre créative a été choisie parmi 5,242 candidatures soumises par plus de 2,400 artistes issus de 47 pays africains sur le site du concours BICArtMaster.com . L'œuvre « Black Lion » a été choisie pour sa créativité et son originalité par un panel d'experts et devrait faire partie de « La collection BIC », collection privée de la société BIC. Fatiou Aboudou a reçu le prix de 1 000 USD et l'accès à une galerie personnalisée pour présenter son œuvre d'art. Tout comme Fatiou Aboudou est lauréat du prix « BIC Art Master Africa 2019 », Kansiime Brian s'est imposé comme vainqueur du prix « Choix du public », suite à un vote en ligne, pour son œuvre intitulée « Life », qui représente la définition du bonheur absolu chez une jeune fille. Kansiime Brian a reçu la somme de 500 USD et un kit BIC® Artistry.

Interrogé sur le succès du concours, Peter Van den Broeck, directeur général Moyen-Orient et Afrique chez BIC, déclare : « Il ne fait aucun doute que l'Afrique est riche en inspiration, en talents et en créativité. Nous avons été très impressionnés par les soumissions que nous avons reçues et par le travail magnifique qui a été réalisé uniquement à l'aide des stylos à bille BIC®. BIC entretient depuis longtemps des liens avec le monde artistique, et nous sommes fiers d'avoir mis en place une plateforme qui aide à reconnaître et à mettre en lumière les talents artistiques de l'Afrique. Nous remercions tous les artistes d'exception qui ont participé au concours BIC Art Master Africa 2019, ainsi que tous les utilisateurs qui ont voté en ligne pour leur œuvre préférée. »

BIC entretien des liens avec le monde de l'art depuis plus de 60 ans. La marque célèbre régulièrement la créativité et l'originalité des artistes qui s'inspirent des produits emblématiques de papeterie, briquets et rasoirs BIC® pour créer leurs chefs d'œuvre. En 2018, BIC a organisé sa première exposition d'art réunissant 150 œuvres de 80 artistes internationaux. La collection, qui a été initiée à la fin des années 90 lors d'une exposition en Italie consacrée à la vie de Marcel Bich, se compose aujourd'hui de plus de 250 œuvres réalisées par des artistes reconnus sur la scène internationale ou sur le point de le devenir. En outre, BIC a établi un certain nombre de partenariats avec des écoles d'art du monde entier et ses produits sont exposés dans plusieurs musées renommés à travers le monde.

