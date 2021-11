BID Invest aprimora qualidade e eficiência da banda larga sem fio na Colômbia, México e Peru com investimento de 45 milhões de dólares na QMC Telecom

SAN JUAN, Porto Rico, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O BID Invest disponibilizou uma facilidade de empréstimo privilegiado de 45 milhões de dólares às subsidiárias da QMC Telecom International Holdings LLC no México, Colômbia e Peru, que será disponibilizado nas três moedas locais. O projeto financiará os negócios da QMC Telecom nos três países para custear suas despesas de capital, capital de giro e necessidades de conta de reserva do serviço da dívida.

Esta transação de dez anos aprimorará a qualidade e eficiência dos serviços de banda larga sem fio na Colômbia, México e Peru. As medidas de distanciamento e confinamento sociais tornaram a conectividade de banda larga essencial para a maioria das atividades sociais e econômicas, incluindo trabalho, educação e assistência médica. Já se esperava que o tráfego de dados móveis aumentasse consideravelmente até 2025, mas a pandemia acelerou significativamente o tráfego de dados com maior adoção de serviços digitais.

Segundo Rafael Somoza e Jose Stella, co-CEOs e fundadores da QMC: "A QMC está crescendo com grande rapidez devido a uma sólida estratégia de negócios e à qualidade de nossas soluções. Uma parceria com o BID nos tornará ainda mais fortes e nos ajudará a solidificar nossa posição para melhor atender nossos clientes na América Latina."

A QMC Telecom espera aumentar significativamente seu portfólio de torres, sistemas de antenas distribuídas e soluções de nível de rua no México, Colômbia e Peru, à medida que todos esses países se preparam para implementações de espectro 5G e a densificação de rede necessária que se seguirá. Na Colômbia, o novo financiamento permitirá que a QMC Telecom dê suporte às implementações nacionais em todo o país do espectro de 700 MHz recentemente leiloado, incluindo comunidades que atualmente não dispõem de cobertura de telefonia celular.

"Nossa parceria com o BID Invest destaca o compromisso da QMC Telecom com a cidadania corporativa, a sustentabilidade e a diversidade nas comunidades que atende. A visão da QMC é promover o crescimento, permitir a conectividade e solucionar as necessidades dos clientes. O empréstimo do BID Invest nos ajudará a concretizar essa visão e, com isso, reduzir a exclusão digital na América Latina", afirmou Ricardo Zubieta, diretor financeiro da QMC.

"A pandemia destacou a importância das comunicações sem fio e a conectividade passou a ser uma missão essencial no mundo de hoje. O investimento na QMC Telecom reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da conectividade sustentável nos países latino-americanos", conclui Gema Sacristán, diretora de investimentos do BID Invest.

O BID Invest suportará a QMC Telecom na implementação de um sistema de gestão ambiental e social (ESMS) para melhor identificar e controlar os potenciais impactos e riscos ambientais e sociais relacionados às suas operações. O ESMS incluirá um procedimento de triagem ambiental e social orientado para a seleção da unidade, um mecanismo para abordar as reclamações da comunidade, um requisito para o cliente preparar um plano de gestão de saúde e segurança e protocolos de implementação, gestão de resíduos sólidos aprimorada e uma série de medidas para gerenciar os impactos nas comunidades vizinhas.

Espera-se que este acordo contribua para dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS): Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8) e Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9).

Sobre o BID Invest O

BID Invest, membro do Grupo BID, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido em promover o desenvolvimento econômico de seus países membros na América Latina e no Caribe por meio do setor privado. O BID Invest financia empresas e projetos sustentáveis para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. Com uma carteira de 13,1 bilhões dólares em gestão de ativos e 385 clientes em 25 países, o BID Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em uma variedade de setores.

Sobre a QMC Telecom International

Fundada em San Juan, em Porto Rico no ano de 2008, a QMC Telecom é uma proprietária e operadora multinacional independente de infraestruturas sem fio. A empresa desenvolve, possui, adquire e gerencia sistemas de antenas distribuídas em macro sites, coberturas e áreas internas, além de soluções de nível de rua no Brasil, Colômbia, México, Peru, Chile e nos Estados Unidos. A QMC é respaldada por um grupo de investidores renomados, como Accel, Housatonic Partners e Grupo Santo Domingo, entre outros.

