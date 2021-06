Bien plus que Walmart China : comment VeChain mène l'adoption de la chaîne de blocs dans l'industrie alimentaire à travers le monde

La technologie de la chaîne de blocs représente un changement de paradigme dans le monde de la chaîne d'approvisionnement et se montre rapidement être la méthode la plus efficace disponible pour résoudre les problèmes susmentionnés, tout en offrant de nouvelles capacités uniques aux entreprises et aux consommateurs.

VeChain accumule des cas d'utilisation dans ce domaine depuis 2019, qu'il s'agisse d'alimenter de grands noms de l'industrie ou d'aider d'innombrables agriculteurs et fournisseurs à rationaliser leurs systèmes de gestion.

Ci-dessous, nous résumons le Top 10 des exemples commerciaux réels de cas d'utilisation de la chaîne de blocs publique dans l'industrie alimentaire, les premiers du genre, mais certainement pas les derniers.

Cas 1 : Walmart China s'attaque à la sécurité alimentaire avec VeChain

La plateforme de traçabilité Walmart China Blockchain, construite sur la chaîne de blocs VeChainThor, a été annoncée lors du « China Products Safety Publicity Week Traceability System Construction Seminar » 2019. Lire la suite

Cas 2 : Walmart China réunit Sam's Club et VeChain pour faire un pas de plus vers la plateforme de traçabilité de la sécurité alimentaire

Sam's Club China, une chaîne de magasins haut de gramme réservée aux membres et appartenant à Walmart China a déployé la plateforme de traçabilité Sam's Club Blockchain. Lire la suite

Cas 3 : VeChain, DNV et Norway in a Box annoncent leur partenariat

VeChain, DNV et Norway in a Box ont travaillé ensemble pour créer un nouveau service sur My Story™, une plateforme de confiance conçue pour responsabiliser les clients et les entreprises. Lire la suite

Cas 4 : VeChain, ASI Group et DNV annoncent la création de FoodGates lors de la 2ème CIIE

FoodGates est la première solution alimentaire intercontinentale au monde entièrement alimentée par une chaîne de blocs publique avec des informations vérifiées et certifiées sur le cycle de vie complet des produits faisant l'objet d'un suivi. Lire la suite

Cas 5 : VeChain est devenu le seul protocole de la chaîne de blocs public du Conseil Provenance APAC

Le Conseil Provenance APAC a été créé pour intégrer la technologie de la chaîne de blocs dans le financement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour les échanges Australie-Chine. VeChain faisait partie des principaux membres fondateurs. Lire la suite

Cas 6 : VeChain permet à Producers Market de tracer des produits agricoles

L'application StoryBird de VeChain permet aux producteurs agricoles, transformateurs, emballeurs, distributeurs, marques et autres acteurs de la valeur ajoutée d'accéder aux marchés mondiaux. Lire la suite

Cas 7 : VeChain permet à Producers Market d'adopter KnowSeafood

La plateforme américaine d'importation de produits de la mer KnowSeafood a annoncé la mise en œuvre de la puissante application de transparence de Producers Market, StoryBird. Lire la suite

Cas 8 : VeChain alimente la gestion du cycle de vie du producteur de bœuf australien Latitude 28

Un fournisseur de viande haut de gamme de marque de l'Australie occidentale nommé L28 s'est associé à VeChain pour développer une solution de traçabilité de la viande. Lire la suite

Cas 9 : VeChain rejoint la China Animal Health and Food Safety Alliance (l'Alliance chinoise pour la santé animale et la sécurité alimentaire, CAFA)

La CAFA est une organisation soutenue par le gouvernement sous l'égide de l'Alliance nationale chinoise pour l'innovation scientifique et technologique en agriculture. Elle a été créée par le Ministère de l'Agriculture de la République populaire de Chine. Lire la suite

Cas 10 : VeChain permet à Bright Foods de franchir une étape monumentale dans son objectif de numérisation de l'ensemble de ses stocks et de sa chaîne d'approvisionnement

La marque de lait « Cupids Farm », produite par Bright Foods, est devenue la première d'une série de produits alimentaires et de boissons à être mise en service sur la plateforme BrightCode. VeChain permet aux entreprises de surveiller l'ensemble du cycle de vie de leurs produits et de collecter des données en temps réel, toutes les données recueillies étant vérifiées. Lire la suite

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain Technology est une entreprise internationale leader de la chaîne de blocs adaptée aux entreprises qui vise à connecter la technologie de la chaîne de blocs au monde réel en leur fournissant des solutions basées sur la chaîne de blocs adaptées à leurs besoins. Elle propose VeChain ToolChainTM, une plate-forme SaaS low-code basée sur la chaîne de blocs qui permet aux entreprises clientes de construire rapidement et de mener la transformation numérique à l'échelle mondiale, en permettant l'évolution d'un écosystème distribué et sans confiance.

VeChain est un pionnier des applications de chaîne de blocs du monde réel, avec des bureaux internationaux en Chine, à Singapour, au Luxembourg, au Japon, en France, en Italie et aux États-Unis. Grâce à de solides capacités de développement indépendantes, combinées aux conseils de conformité professionnelle de nos partenaires stratégiques, PwC et DNV, VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc. Site Internet : www.vechain.com

