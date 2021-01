Bienvenido a la nueva era de hacer negocios… Con Marketing Consciente

Es aplicar estrategias de mercadotecnia para venta de productos y/o servicios en coherencia con la comunicación de marca respecto a lo que realmente es y lo que ofrecen al mundo como empresa.

¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS MC- MARKETING CONSCIENTE. SOMOS UNA FIRMA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Hacemos MARKETING CON CONCIENCIA.

Logramos: Mensaje asertivo, persona indicada, en el momento correcto, de la manera adecuada, de forma CONSCIENTE.

Creamos una metodología única en la que unimos lo mejor de lo tradicional con las nuevas tecnologías: Algoritmos, Inteligencia Artificial, lo último en el mercado nacional e internacional de forma CONSCIENTE.

Apoyamos a las empresas a transmitir CONSCIENCIA a través de sus acciones y campañas, imprimiendo la esencia de la marca y empresa con propuestas de valor, logrando resultados creativos y efectivos.

Acompañamos a empresas con un objetivo de expansión consciente.

Aplicamos estrategias de marketing en coherencia con una comunicación íntegra desde la esencia de la marca.

Dejamos de tratar a los consumidores, a los proveedores y colaboradores como números y comenzar a hacerlo como lo que son: SERES HUMANOS.

En MC- MARKETING CONSCIENTE les ayudamos a lograr sus objetivos y sostenerse a largo plazo.

En el MARKETING CONSCIENTE el producto o servicios es percibido con gran valor, ambas partes sienten que reciben lo que merecen, se sienten en confianza, se respetan, se apoyan y fluye perfectamente el negocio.

Engloba y busca el beneficio de todas las partes involucradas

Es ser coherente entre las creencias, los valores, lo que decimos y lo que hacemos.

Es llevar a cabo acciones concretas que nos benefician a todos.

Las empresas y los negocios que no son claros con su comunicación, que pretenden vender aire o productos y servicios no reales, están perdiendo popularidad; la gente ya no les cree con facilidad y las están percibiendo, en su mayoría, como insensibles; perciben que hay algo que no funciona bien dentro de ellas. Y si además no se preocupa por conocer a su cliente, están perdiendo su dinero.

Los negocios actuales deben estar volcados a entender qué requiere hoy el nuevo consumidor, qué tipo de impacto desea generar en su entorno, el país y el mundo; pero, sobre todo, requiere encontrar cómo servir a todos de una manera virtuosa y eficiente.

Nosotros en MC- MARKETING CONSCIENTE tenemos las herramientas indicadas para lograrlo con éxito.

Para poder alcanzar el máximo potencial en esta nueva era, deberemos crear una nueva forma de hacer negocios, replantear un nuevo paradigma que se aleje de la forma simple y aburrida de solamente ganar dinero…

En MC- MARKETING CONSCIENTE hacemos negocios reales, conscientes a largo plazo y divertidos.

Todo está virando hacia un nuevo enfoque de hacer negocios, transformando la nueva visión hacia ser 100% responsables de su entorno y su gente; gestiona correctamente el modelo de negocio, conocer a fondo y en conexión a sus consumidores directos o indirectos; ser sostenibles y que el negocio tenga un propósito más grande.

El marketing consciente no debe confundirse con el marketing de causa, es una nueva forma de repensar la economía de forma funcional y sostenible a largo plazo.

Primero nos preocupamos por la organización y todos los stakeholders para que todos eso valores con los que se identifican se reflejen en el producto y servicio y junto con MC- MARKETING CONSCIENTE logren:

Mayores ventas

Mayor productividad

Mejores resultados financieros a largo plazo

Fidelidad de clientes y proveedores

Mejores costos

En MC- MARKETING CONSCIENTE tenemos los mejores programas para hacer a sus colaboradores felices y se sientan parte importante de la empresa.

Esto traerá un entorno virtuoso con porcentajes mucho más altos de productividad y eficiencia en los empleados, proveedores más equilibrados y trabajando en excelencia, mayor credibilidad y reputación, más reconocimiento de la marca con impacto positivo y logrando así mayores ventas y efectiva rentabilidad.

En MC- MARKETING CONSCIENTE podemos apoyarte como consultora a lograr cada uno de estos objetivos con servicios como Investigación de mercados, Relaciones Públicas, Comunicación Integral, Marketing Digital con Inteligencia Artificial, Capacitación y Ventas. Utilizamos todas las herramientas de última generación para el más alto beneficio de todos los involucrados.

Contáctanos, será un placer apoyarte a transformar tu empresa o crearla desde cero a través de esta nueva forma de hacer Ventas y Marketing de manera Consciente.

