Big Data bekommt mit der Entwicklung von Guizhou neuen Wachstumspunkt

GUIZHOU, China, 23. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Das Organizing Committee of the 2019 Big Data Expo -- China International Big Data Industry Expo 2019, auch bekannt als 2019 Big Data Expo, findet vom 26. bis 29. Mai in in Guiyang, der Hauptstadt der Provinz Guizhou im Südwesten Chinas statt.

Zur 2019 Big Data Expo gehören unter anderem High-End-Dialoge, Foren, Wettbewerbe, Ausstellungen und sonstige vielfältige Events, deren Fokus auf den aktuellsten Innovationen und Errungenschaften in der Technik liegt und die eine internationale Plattform für Interaktion, Präsentation und Bewerbung von Hightech-Unternehmen bieten.

Guizhou begann im Jahr 2013 eine Reise, um ein Pionier in der chinesischen Big-Data-Branche zu werden.

Im Jahr 2017 wurden in Guiyang 1.200 Unternehmen im Bereich Big Data gegründet, die im Hauptgeschäft Umsätze von 81,7 Milliarden Yuan erzielen. Die neue treibende Kraft, die von der Big-Data-Branche repräsentiert wird, leistete einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum von Guiyang, für das sie eine hohe Dynamik erzeugte und das fünf Jahre in Folge den ersten Rang der Hauptstädte belegte.

Bis zum Jahr 2018 haben sich in der Guiyang High-tech Industrial Development Zone international bekannte Technologieunternehmen wie Intel, Google, Dell, IBM, Baidu, Huawei Cloud und Alibaba niedergelassen. Im Jahr 2018 wurden im Hauptgeschäft der Big-Data-Unternehmen in dieser Zone Umsätze in Höhe von 24,18 Milliarden Yuan verzeichnet, was einen Anstieg von 26,2 % im Jahresvergleich darstellt.

Die Entwicklung der Big-Data-Branche in Guizhou ist untrennbar mit der politischen Unterstützung der chinesischen Zentralregierung sowie der Unterstützung der Lokalregierung verbunden.

Im Januar 2012 veröffentlichte der chinesische Staatsrat die „Several Opinions on Promoting Better, Sound and Rapid Economic and Social Development of Guizhou" (dt.: „Verschiedene Meinungen über die Förderung besserer, stabiler und schneller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung von Guizhou"), in den en die Entwicklung der Branchen dargelegt wird, die von strategischer Bedeutung sind, darunter die Elektronikbranche und die IT-Branche.

Relativ zeitnah auf die nationale Entwicklungsstrategie folgten im Jahr 2014 verschiedene Richtlinien über die Gestaltung und Planung von Big Data, in denen die Orientierung der Branche und die Entwicklungsrichtung ausgeführt werden.

Im Jahr 2015 fanden im Guiyang International Conference & Exhibition Center vom 26. bis 29. Mai die Guiyang International Big Data Expo 2015 & Global Big Data Era Guiyang Summit statt, die für den Beginn der Big Data Expo stehen. Seither hat sich die Expo zu einem großen, jährlich stattfindenden Event entwickelt, bei dem der Fokus auf Grenzen in der Branche und Win-Win-Kooperationen liegt.

Im Jahr 2016 erhielt Guizhou die Genehmigung für den Bau der ersten umfassenden nationalen Pilotzone für Big Data in China.

