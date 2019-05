Big Data Expo демонстрирует стремление Гуйчжоу стать китайской «долиной больших данных»

За последние четыре года выставка стала ежегодным масштабным событием, ориентированным на передовые тенденции отрасли и взаимовыгодное сотрудничество.

China International Big Data Industry Expo 2019 (Big Data Expo) начала свою работу 26 мая. В программу выставки, посвященной теме «инновационного развития и цифрового будущего», входят разнообразные профессиональные диалоги, форумы, конкурсы, экспозиции и другие увлекательные мероприятия, которые позволят пролить свет на новейшие технические инновации и предоставят высокотехнологичным компаниям международную платформу для презентации своих достижений.

«Мне не раз доводилось бывать в Гуйчжоу. Развитие здесь отраслевого кластера больших данных на сегодняшний день уже является неотъемлемой частью стратегии провинциальных властей», - отметил проф. Райнер Дудзяк (Reiner Dudziak) из Университета прикладных наук в Бохуме и судья немецкого подразделения Международного конкурса инноваций в сфере информационной интеграции и искусственного интеллекта выставки China International Big Data Expo 2019 в интервью порталу Huanqiu.com, являющемуся официальным медиа-партнером выставки.

Организаторы Big Data Expo 2019 приготовили для участников два нововведения: модель презентации «страны-почетного гостя» и Shubo (Big Data Expo) Corridor.

Страна, являющаяся почетным гостем текущей сессии выставки, будет проводить тематические мероприятия с целью демонстрации своих достижений в развитии больших данных и продвижения сотрудничества в данной отрасли. Кроме того, гостей и участников выставки впервые ждет Shubo Corridor. Это своеобразный коридор проходит через районы Юньянь, Гуаньшаньху и Байюнь города Гуйян и охватывает площадь в 74,56 кв. км. Коридор будет оснащен цифровой водяной завесой, экранами и индуктивными напольными панелями, на которых будет отображаться информация о знаменитых личностях и компаниях отрасли больших данных.

На сегодняшний день, свое участие в Big Data Expo 2019 уже подтвердили 156 зарубежных предприятий из 25 стран мира, включая Россию, Великобританию, США, Индию, Сингапур, Израиль и Канаду. Ряд всемирно известных международных гигантов, в число которых входят Google, Dell и Pivotal, представят на выставке собственные стенды.

