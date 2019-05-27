Big Data Expo демонстрирует стремление Гуйчжоу стать китайской «долиной больших данных»

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The Organizing Committee of the 2019 Big Data Expo

May 27, 2019, 07:44 ET

ГУЙЧЖОУ (GUIZHOU), Китай, 27 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Организационный комитет международной выставки Big Data Expo 2019 -- Расположенная в юго-западной части Китая провинции Гуйчжоу по причине своей изолированности и отдаленности от центра страны долгое время считалась малоразвитым регионом. 

Однако, с момента проведения здесь первой Китайской международной выставки отрасли больших данных (China International Big Data Industry Expo) в 2015 году, провинция стремительно превращается в китайскую «долину больших данных».

2019_Big_Data_Expo
2019_Big_Data_Expo

За последние четыре года выставка стала ежегодным масштабным событием, ориентированным на передовые тенденции отрасли и взаимовыгодное сотрудничество.

China International Big Data Industry Expo 2019 (Big Data Expo) начала свою работу 26 мая. В программу выставки, посвященной теме «инновационного развития и цифрового будущего», входят разнообразные профессиональные диалоги, форумы, конкурсы, экспозиции и другие увлекательные мероприятия, которые позволят пролить свет на новейшие технические инновации и предоставят высокотехнологичным компаниям международную платформу для презентации своих достижений.

«Мне не раз доводилось бывать в Гуйчжоу.  Развитие здесь отраслевого кластера больших данных на сегодняшний день уже является неотъемлемой частью стратегии провинциальных властей», - отметил проф. Райнер Дудзяк (Reiner Dudziak) из Университета прикладных наук в Бохуме и судья немецкого подразделения Международного конкурса инноваций в сфере информационной интеграции и искусственного интеллекта выставки China International Big Data Expo 2019 в интервью порталу Huanqiu.com, являющемуся официальным медиа-партнером выставки.

Организаторы Big Data Expo 2019 приготовили для участников два нововведения: модель презентации «страны-почетного гостя» и Shubo (Big Data Expo) Corridor.

Страна, являющаяся почетным гостем текущей сессии выставки, будет проводить тематические мероприятия с целью демонстрации своих достижений в развитии больших данных и продвижения сотрудничества в данной отрасли.  Кроме того, гостей и участников выставки впервые ждет Shubo Corridor. Это своеобразный коридор проходит через районы Юньянь, Гуаньшаньху и Байюнь города Гуйян и охватывает площадь в 74,56 кв. км. Коридор будет оснащен цифровой водяной завесой, экранами и индуктивными напольными панелями, на которых будет отображаться информация о знаменитых личностях и компаниях отрасли больших данных.

На сегодняшний день, свое участие в Big Data Expo 2019 уже подтвердили 156 зарубежных предприятий из 25 стран мира, включая Россию, Великобританию, США, Индию, Сингапур, Израиль и Канаду. Ряд всемирно известных международных гигантов, в число которых входят Google, Dell и Pivotal, представят на выставке собственные стенды.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/892770/2019_Big_Data_Expo.jpg  

SOURCE The Organizing Committee of the 2019 Big Data Expo

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Big Data Expo демонстрирует стремление Гуйчжоу стать китайской «долиной больших данных»

News provided by

The Organizing Committee of the 2019 Big Data Expo

May 27, 2019, 07:44 ET