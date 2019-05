Big Data Expo dowodem dużych ambicji Guizhou na zostanie chińską doliną dużych danych

W ciągu minionych czterech lat targi stały się dorocznym wydarzeniem dużych danych, które skupia się na granicach branży i obopólnie korzystnej współpracy.

Targi 2019 China International Big Data Industry Expo, zwane dalej Big Data Expo, rozpoczynają się 26 maja. Skupiające się na motywie „innowacyjnego rozwoju i cyfrowej przyszłości" wydarzenie obejmie takie punkty programu, jak szczyty na wysokim poziomie, fora, konkursy, wystawy i inne, różnorodne spotkania, które podkreślą najnowsze innowacje techniczne i będą międzynarodową platformą prezentacji zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw.

– Już od jakiegoś czasu znam Guizhou. Rozwój dużych danych jako branży w tym regionie jest teraz nieodłączną częścią składową obszaru – skomentował w wywiadzie dla oficjalnego partnera Big Data Expo Huanqiu.com prof. Reiner Dudziak z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Bochum w Niemczech, który jest jurorem niemieckiej edycji konkursu 2019 China International Big Data Fusion Innovation and Artificial Intelligence Global Competition.

Targi 2019 Big Data Expo mają doświadczyć dwóch dużych zmian, w tym wprowadzenia mechanizmu gościnnego kraju honorowego i realizacji korytarza Shubo (Big Data Expo).

Do zadań gościnnego kraju honorowego będzie należeć organizacja wydarzeń tematycznych prezentujących osiągnięcia w rozwoju dużych danych i promocja współpracy w branży. Ponadto korytarz Shubo biegnący przez dystrykty Yunyan, Guanshanhu i Baiyun w mieście Guiyang obejmuje powierzchnię 74,56 kilometrów kwadratowych. Korytarz wyposażony będzie w cyfrową zasłonę wodną i ekrany oraz indukcyjne płytki podłogowe prezentujące znane osobistości i firmy w branży dużych danych.

Jak do tej pory 156 firm zagranicznych z 25 krajów, w tym Rosji, Wielkiej Brytanii, USA, Indii, Singapuru, Izraela i Kanady potwierdziło udział w zbliżających się targach Big Data Expo 2019. Szereg znanych zagranicznych przedsiębiorstw, w tym Google, Dell i Pivotal także potwierdziło stanowiska na targach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/892770/2019_Big_Data_Expo.jpg

SOURCE The Organizing Committee of the 2019 Big Data Expo