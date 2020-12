BigBrainBank perturbe l'écosystème du courtage financier grâce à une initiative de banque numérique

La banque numérique BigBrainBank est en passe de perturber le système de courtage financier et de devenir le fer de lance des services de paiements numériques, de transferts et de prêts plus rapides et plus efficaces qui sont facilités par un partenariat de collaboration généralisé au sein d'une application intégrée, sûre et transparente. Parmi nos services principaux, citons :

Les paiements

BigBrainBank relie les personnes, la technologie, les plateformes de courtage et le financement participatif pour les services de microfinancement – tout cela dans un seul écosystème. Nous simplifions les transactions et les paiements.

Les transferts

Les flux de fonds, d'échanges et de services englobent tout, et ils stimulent la croissance mutuelle, la collaboration stratégique et les économies réalisées par les analyses coûts-avantages pour tous les acteurs du marché.

Les prêts

Nous appuyons les plateformes de financement participatif dotées de mécanismes et de ressources au sein d'un système intégré pour soutenir les collectivités et les startups.

Selon le PDG de BBB, Dato Dr Brendon Yong, « La banque numérique est la voie à suivre pour connecter les négociants et les courtiers, et également pour attirer une base de données croissante de clients qui sont en mesure de se connecter et de se rejoindre au fur et à mesure que nous ajoutons d'autres produits et services au portefeuille de la banque numérique BigBrainBank. »

Les partenaires de la phase 1 de l'écosystème comprennent des maisons de courtage de confiance comme Tradeview Markets, Lirunex, LMAX et CWG Markets. BigBrainBank est également en train de finaliser les négociations avec d'autres entreprises, y compris des courtiers, des banques et des institutions financières, afin d'amener plus de marques et de services de soutien à renforcer la structure de la banque numérique.

Allant de l'avant, BigBrainBank organise le lancement virtuel de TheBrain et annonce la prochaine phase de développement avec des promotions spéciales pour les abonnés de TheBrain, ainsi que le soutien de divers courtiers de confiance. D'autres détails seront annoncés plus tard.

À propos de BigBrainBank

BigBrainBank est une société de technologies financière et de l'éducation, qui se spécialise dans l'éducation financière et la littératie financière. Les fondateurs et l'équipe de gestion sont des experts de l'industrie qui possèdent une expérience et une expertise intégrées dans leur domaine de spécialisation.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

Caroline Ang

E-mail : [email protected]

Site Web : bigbrainbank.com

