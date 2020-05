Bigo Anuncia la campaña "Global BIGOer One World Together" en apoyo a quienes luchan contra la pandemia COVID-19

La campaña de captación de fondos " Global BIGOer One World Together " junta a la comunidad de BIGO para recaudar fondos para el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la OMS.

" junta a la comunidad de BIGO para recaudar fondos para el a la COVID-19 de la OMS. Aspectos destacados de la campaña incluyen la divulgación de un vídeo musical elaborado por 100 emisores de más de 20 países que demuestra solidaridad.

Se invita a la audiencia a que participe en un concierto de música en directo que durará 24 horas desde su hogar con emisores de todo el mundo, concierto que empezará el 13 de mayo a las 5 pm y terminará el 14 de mayo de 2020 a las 5 pm , además se les invita a que donen dinero al Fondo de respuesta a través de la aplicación Bigo Live.

MADRID, 12 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Bigo Live, una plataforma líder global de retransmisión, ha anunciado la campaña de captación de fondos 'Global BIGOer One World Together' para ayudar a los sanitarios y comunidades vulnerables afectados por la pandemia de COVID-19. La campaña 'Global BIGOer One World Together' junta un elenco de cantantes y músicos talentosos de todo el mundo que emitirán a través de la aplicación Bigo Live, los fondos se enviarán al Fondo de respuesta de la OMS.