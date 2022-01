BIGO Awards Gala 2022 celebra emissoras excepcionais e vislumbra um futuro virtual

Na preparação para o 2022 BIGO Awards Gala, ícones musicais de todo o mundo realizaram suas próprias transmissões ao vivo para apoiar as estrelas de destaque da BIGO. O popstar francês Kendji Girac e o DJ holandês Quintino promoveram as celebrações da Gala antes do evento na Europa para os usuários europeus. Além do line up com as estrelas, a cantora libanesa Yara irá impressionar seu público com uma performance incrível durante o MENA Gala em 9 de janeiro. A cantora e compositora Jesse J também fará uma apresentação de tirar o fôlego, com uma transmissão ao vivo com a principal emissora americana do Bigo Live "Not_Your_Habibi" em 11 de janeiro.

O tema da edição de 2022 do BIGO Awards Gala é "Better Live, Better Future", que simboliza o compromisso da empresa em capacitar milhões de pessoas a explorar um número infinito de possibilidades em sua plataforma de transmissão ao vivo. Todos os anos, a BIGO atualiza seu hall de fama em sua festa de gala anual. Ela premia as emissoras que cativaram seu público com transmissões ao vivo com criatividade, bem como aquelas que transformaram a comunidade fazendo o melhor uso das transmissões ao vivo no ano passado.

Como líder no setor, a BIGO investe continuamente em tecnologias voltadas para o futuro, como visão computacional, RV, RA e muito mais. O evento também contará com DINO, o mascote da Bigo Live, que fará uma aparição virtual em 3D para apresentar a noite de espetáculo única, enquanto oferecerá um rápido vislumbre do metaverso ao público.

"Estamos desenvolvendo de forma consistente nossa tecnologia de streaming para capacitar os usuários e promover ambientes criativos onde os indivíduos podem mostrar totalmente seu talento, criatividade e potencial", disse Mike Ong, vice-presidente da BIGO Technology. "Graças à inovação tecnológica, nossa plataforma de transmissão ao vivo Bigo Live permite que as emissoras criem conteúdo de valor e conteúdo significativo para seus telespectadores. São esses indivíduos que tiveram um impacto positivo em suas respectivas comunidades que gostaríamos de identificar, recompensar e celebrar."

Durante a cerimônia de gala de premiação, o BIGO homenageará as principais emissoras e famílias de 2021 pela popularidade em cada região e em todo o mundo. Este ano, Ray (BIGO ID: RayaneB) e Família SHIELD do Brasil receberão os prêmios "Melhor Emissora Regional" e "Melhor Família Regional", respectivamente. Amy e Iwapoyo do Japão e Vanruby do Vietnã ocuparam os primeiros lugares no ranking de 2021 entre as principais emissoras globais. Além disso, a família japonesa BigWin será premiada como a melhor família global no Bigo Live.

Cada vencedor receberá um troféu por sua conquista, bem como recompensas no aplicativo. Eles também serão exibidos em locais de destaque em todo o mundo - como os cobiçados outdoors na Times Square em Nova York, nos Estados Unidos, e no Burj Khalifa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Aproximadamente cem emissoras de diferentes origens culturais e de idiomas participarão da Gala por meio de apresentações on-line incluindo: ioga aérea, música étnica, ópera, Tron dance, dança K-pop, performances de cosplay e muitas outras. Além disso, o avatar 3D Virtual Live que foi recentemente apresentado pelo Bigo Live também fará sua estreia no palco apresentando um show virtual com "The Toys" - um cantor e compositor extremamente talentoso e de renome na Tailândia, oferecendo uma experiência totalmente envolvente ao público.

Durante a cerimônia virtual altamente envolvente, os membros do público que votarem em suas emissoras favoritas, famílias e Região de Glória receberão bilhetes para participar de um sorteio. Os vencedores ganharão um Apple iPhone 13, almofadas Dino gigantes e uma variedade de presentes virtuais especialmente concebidos para a Gala.

Para ver como a BIGO movimentará o mundo virtual em sua próxima Gala anual, sintonize por meio do aplicativo Bigo Live: https://bigo.onelink.me/1168916328/GALA2022Music.

