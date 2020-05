Bigo Live annonce « Global BIGOer One World Together », une campagne de collecte de fonds visant à soutenir l'OMS dans la lutte contre le COVID-19

Mike Ong, vice-président de BIGO Technology , a déclaré : « La collecte de fonds « Global BIGOer One World Together » a pour but de rassembler et d'unir la communauté grâce au pouvoir de la musique. En tant que plateforme mondiale qui connecte et rapproche les gens, la campagne vise à promouvoir la solidarité à l'échelle mondiale pour une cause très importante. En collaboration avec les diffuseurs Bigo Live, nous espérons tisser des liens entre les gens pour apporter notre soutien aux professionnels de la santé de première ligne et aux communautés qui en ont le plus besoin pendant la pandémie de COVID-19. »

Un vidéoclip promouvant la solidarité » a été monté par plus de 100 diffuseurs de plus de 20 pays qui ont joué un clip du tube de Michael Jackson « We Are The World ». Il sera lancé le 12 mai 2020 sur toutes les chaînes de médias sociaux Bigo Live. Uceph, Rafaella et Lolacy de France, Natalia, Rita LUV et Angel de Russie, ainsi que Radio Alice, Lexy et Lucas Music d'Allemagne, sont parmi les diffuseurs populaires mis en vedette.

L'événement principal est une livehouse de 24 heures sur Bigo Live qui commencera à 17h00, heure normale britannique, le 12 mai 2020. La livehouse - une seule « salle » sur Bigo Live qui accueillera les prestations - présentera des diffuseurs du monde entier en streaming directement depuis leurs propres maisons ou studios. Les spectateurs pourront interagir et discuter avec les diffuseurs et avec la communauté grâce aux différentes fonctionnalités de l'application. Les spectateurs sont encouragés à contribuer généreusement aux efforts de collecte de fonds via Bigo Live.

Depuis le début de la pandémie, Bigo Live a lancé une série de contenus préparés par des diffuseurs du monde entier pour apporter confort et joie en ces temps difficiles. Cela comprenait une campagne #STAYATBIGO qui offrait des séances de partage avec des professionnels de la santé, des prestations de disc jockeys locaux et des séances d'entraînement par des adeptes du fitness pour aider les communautés locales à rester en forme et en bonne santé chez eux. Ils ont également été les premiers à proposer le cloud clubbing comme forme de divertissement aux communautés d'Asie du Sud-Est, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

« La lutte contre le COVID-19 est longue et ardue. Comme pour les campagnes précédentes des derniers mois, nous espérons que la campagne Global BIGOer One World Together contribuera à rapprocher les gens et à montrer notre solidarité envers les professionnels de première ligne, tout en étant capable de communiquer la joie et la bonne humeur », a ajouté Mike.

Les spectateurs pourront se mettre à l'écoute et soutenir leurs diffuseurs préférés d'Europe entre 17h00 et minuit (heure normale britannique) le 13 mai 2020.

Pour rejoindre la diffusion en direct « Global BIGOer One World Together », recherchez l'identifiant Bigo : « music » dans l'application.

Les internautes peuvent également rejoindre la livehouse en utilisant ce lien : https://bigolive.onelink.me/sG8X/Livehouse

