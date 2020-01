Bigo Live, die Plattform für Shining Stars, veröffentlicht neue Aufnahmen

SINGAPUR, 9. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Bigo Live, die Livestreaming-Plattform mit Sitz in Singapur, veröffentlicht am 7. Januar 2020 spannendes Videomaterial einiger ihrer beliebten Streamer auf dem New York Times Square. Es handelt sich hierbei um Ausschnitte, die zeigen, auf welche Weise dem Leben gewöhnlicher Menschen durch die Macht des neuen Kommunikationszeitalters zu einem Wandel verholfen wurde – schlicht und einfach durch das Teilen eines kleinen Einblicks in ihr Leben während ihrer Livestreams oder Sendungen.