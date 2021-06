Bigo Live donne le coup d'envoi de la #BigoPride avec les célébrations du mois des fiertés dans le monde entier

En plus de participer au panel de Jason, Tiffany Haddish versera tous les bénéfices de sa participation à l'organisation à but non lucratif She Ready Foundation. S'inspirant de son expérience personnelle en matière de placement en famille d'accueil, Tiffany Haddish a créé la fondation She Ready pour donner des moyens d'action aux enfants vivant dans le système de placement en famille d'accueil, les soutenir et les encourager.

« Alors que la diversité, l'inclusion et la tolérance devraient être pratiquées tous les jours, le mois des fiertés permet de mettre en lumière les causes LGBTQ+, et je ne pourrais pas être plus heureux d'accueillir sur Bigo un panel puissant mettant en avant les streamers et les problèmes LGBTQ+ », a déclaré Jason Lee. « Je suis enthousiaste à l'idée de m'associer à Bigo, qui donne à chacun une voix et une plate-forme, et j'espère qu'au fur et à mesure de leur croissance, ils continueront à trouver des moyens de faire de Bigo l'endroit où les créateurs de couleur et les communautés LGBTQ+ peuvent vraiment contrôler leur individualité et leur rentabilité grâce à leur contenu culturellement conscient. »

« Nous sommes honorés non seulement de fournir un espace sûr à nos créateurs LGBTQ+ pour qu'ils produisent un contenu passionnant, mais aussi de célébrer leurs histoires », a déclaré James Wang, vice-président principal de Bigo Live. « Nous espérons que cette discussion ouverte renforcera notre engagement envers la communauté LGBTQ+ et encouragera les créateurs à continuer à partager leurs voix. »

Outre le panel de plusieurs invités, Bigo Live fera également un don de 10 000 dollars au National Center for Transgender Equality, une organisation d'égalité sociale à but non lucratif fondée en 2003 par la militante transgenre Mara Keisling à Washington.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Bigo Live en ce mois des fiertés pour sensibiliser aux causes LGBTQ+ et encourager les créateurs en herbe de notre communauté à utiliser la plate-forme pour s'exprimer », a déclaré Rodrigo Heng-Lehtinen, directeur exécutif adjoint du National Center for Transgender Equality. « Ce don fera partie intégrante de notre organisation, nous permettant de continuer à être une ressource pour les personnes transgenres et de persister dans notre mission de défense de la justice sociale. »

En plus de la célébration aux États-Unis, la #BigoPride comprendra également des événements passionnants dans le monde entier.

France et Belgique

et Belgique L'artiste français et phénomène de « La France a un incroyable talent », Téo Lavabo, sera diffusé en direct sur Bigo Live, interprétant son single le plus populaire « CHIPOLATA » et d'autres œuvres musicales. La star réserve également quelques surprises au public.



En outre, l'organisation MAG Jeunes, basée à Paris et spécialisée dans l'autonomisation des personnes LGBTQ+, diffusera une émission en direct le 18 juin à 19 heures, heure de Paris (GMT+2). MAG Jeunes organisera des panels dans la salle multi-invités afin d'échanger des idées sur les expériences individuelles en tant que membre de la communauté LGBTQ+ avec les diffuseurs français. Elle diffusera également son défilé de la fierté le 26 juin pour sensibiliser le public, avec un contenu axé sur la protection des droits civils de la communauté LGBTQ+ et l'amélioration de la visibilité sociale du groupe.

Bigo Live fera don de 2 000 euros à MAG Jeunes, et personnalisera des cadeaux in-app pour la collaboration. Pour chaque cadeau envoyé en juin, 1 USD sera reversé à MAG Jeunes.

Dans toute l' Europe

L'International Pride Race est le nom du jeu dans le reste de l' Europe où, entre le 19 et le 29 juin, les diffuseurs et/ou les supporters LGBTQ+ peuvent participer à une compétition en trois manches via une bataille PK en tface à face, en veillant à intégrer le drapeau arc-en-ciel dans leurs sessions de streaming.

Après avoir tout donné, les gagnants seront désignés sur la base de leurs scores PK.

Pour de plus amples informations sur Bigo Live, veuillez consulter le site www.bigo.tv

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de streaming en direct qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle permet aux utilisateurs de diffuser en temps réel pour partager des moments de leur vie, montrer leurs talents et interagir avec des gens du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement le leader du secteur. Lancée en mars 2016, Bigo Live appartient à Bigo Technology, dont le siège social est à Singapour.

