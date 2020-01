Bigo Live, la plateforme qui fait briller les étoiles, publie de nouvelles images

La sortie de ces nouvelles images est un prélude au prochain événement BIGO Gala Awards 2020, qui se tiendra à Singapour, une cérémonie inaugurale où les meilleurs et les plus brillants de la plateforme sont mis à l'honneur. Certains des diffuseurs vedettes des images de Times Square descendront jusqu'au petit point rouge pour recevoir leurs trophées et se produire devant un public mondial.

Bigo Live est connu pour améliorer radicalement la vie de ses diffuseurs qui se disaient sceptiques au début. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes ordinaires ont non seulement gagné une popularité, un public fidèle de centaines de milliers de followers, mais elles ont également eu la possibilité de partager leur métier, de montrer leur talent ou leur passion, de se faire des amis à l'échelle mondiale, ce qui n'était pas possible auparavant.

Dans la vidéo diffusée à Times Square, les diffuseurs ont fait part de leur gratitude envers Bigo Live pour leur avoir donné un moyen d'être créatifs, passionnés et de jouir de la célébrité tout en gagnant un revenu.

Cette évolution des médias sociaux a non seulement donné naissance à une nouvelle génération de stars en ligne, mais a également créé un monde où l'infodivertissement est consommé sur la base de la mobilité et de l'accessibilité. Dans ce domaine, le succès de Bigo Live dans la création d'une base de talents à la fois locale et mondiale est non seulement unique, mais s'avère être un choix assez populaire pour de nombreux jeunes des générations Y et Z.

Les personnes intéressées peuvent voir la cérémonie complète sur l'application, le 15 janvier, UTC +8, sur Bigo Live.

Bigo Live est disponible à la fois sur android et iOS.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1062604/A_popular_broadcaster_live_streaming_Bigo_Live_global_fans_giving.jpg

SOURCE BIGO