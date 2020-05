Bigo Live ogłasza kampanię charytatywną Global BIGOer One World Together na rzecz wsparcia Światowej Organizacji Zdrowia w walce z COVID-19

Kampania charytatywna Global BIGOer One World Together łączy międzynarodową społeczność BIGO w zbieraniu datków na fundusz solidarnościowy w odpowiedzi na COVID-19 prowadzony przez Światową Organizację Zdrowia.

łączy międzynarodową społeczność BIGO w zbieraniu datków na fundusz solidarnościowy w odpowiedzi na COVID-19 prowadzony przez Światową Organizację Zdrowia. W ramach kampanii między innymi zostanie opublikowany klip obejmujący 100 producentów z ponad 20 krajów wykazujących się solidarnością.

Widzowie zaproszeni są do 24-godzinnego klubu muzycznego z producentami z całego świata od 13 maja 2020 r. o 17:00 do 14 maja 2020 r. do 17:00, a także proszeni są o przekazywanie datków na fundusz solidarnościowy w aplikacji Bigo Live.

WARSZAWA, 12 maja 2020 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa, wiodąca platforma transmisji internetowych Bigo Live ogłosiła dziś rozpoczęcie kampanii charytatywnej Global BIGOer One World Together na rzecz wsparcia pracowników i najbardziej narażonych społeczności dotkniętych klęską COVID-19. Kampania Global BIGOer One World Together łączy utalentowanych piosenkarzy i muzyków z całego świata w transmisji w aplikacji Bigo Live. Dochód z transmisji trafi do funduszu solidarnościowego Światowej Organizacji Zdrowia.