Bigo Live ohlasuje kampaň „Global BIGOer One World Together" na podporu Svetovej zdravotníckej organizácie v boji proti COVID-19

Dobročinná kampaň „ Global BIGOer One World Together " (Celý svet fanúšikov BIGO spoločne) spája celosvetovú komunitu platformy BIGO s cieľom získať finančné prostriedky pre Fond solidarity COVID-19 Svetovej zdravotníckej organizácie

" (Celý svet fanúšikov BIGO spoločne) spája celosvetovú komunitu platformy BIGO s cieľom získať finančné prostriedky pre Fond solidarity COVID-19 Svetovej zdravotníckej organizácie Medzi hlavné momenty kampane patrí vydanie hudobného videa s účasťou 100 protagonistov z viac ako 20 krajín vyjadrujúcich solidaritu

Diváci sa môžu tešiť na 24-hodinovú naživo streamovanú hudobnú show s interpretmi z celého sveta, ktorá sa začína 13. mája 2020 o 17:00 a potrvá do 17:00 dňa 14. mája 2020 a venovať príspevok Fondu solidarity prostredníctvom aplikácie Bigo Live.

BRATISLAVA, 12. mája 2020 /PRNewswire/ -- Bigo Live, popredná svetová platforma živého streamovania dnes ohlásila dobročinnú kampaň zameranú na podporu zdravotníckych pracovníkov a zraniteľných spoločenstiev postihnutých epidémiou COVID-19 „Global BIGOer One World Together". Kampaň „Global BIGOer One World Together" predstaví talentovaných spevákov a hudobníkov z celého sveta a ich vystúpenia bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Bigo Live, pričom výťažok dostane Fond solidarity Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO).