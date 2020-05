Bigo Live запустила кампанию "Global BIGOer One World Together" по сбору средств в поддержку Фонда всеобщего реагирования на пандемию COVID-19

Организаторы акции " Global BIGOer One World Together " призывают всех членов глобального сообщества BIGO делать пожертвования на нужды Фонда всеобщего реагирования Всемирной организации здравоохранения

" призывают всех членов глобального сообщества BIGO делать пожертвования на нужды Фонда всеобщего реагирования Всемирной организации здравоохранения Свой музыкальный видеоконтент в рамках кампании представят свыше 100 популярных трансляторов платформы Bigo Live из 20 стран мира.

Прямая 24-часовая трансляция с участием звезд платформы из различных уголков земного шара пройдет с 17:00 13 мая до 17:00 14 мая это года. Зрители смогут сделать пожертвования как в ходе трансляции, так и посредством приложения Bigo Live.

Москва (MOSCOW), 12 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущая международная стриминговая платформа Bigo Live запустила кампанию "Global BIGOer One World Together" по привлечению средств на поддержку медиков и уязвимых групп населения в период пандемии COVID-19. В рамках кампании "Global BIGOer One World Together" талантливые вокалисты и музыканты из всех уголков земного шара будут транслировать свои ролики в приложении Bigo Live, а все пожертвования аудитории будут переданы Фонду всеобщего реагирования ВОЗ .