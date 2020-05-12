Bigo Live запустила кампанию "Global BIGOer One World Together" по сбору средств в поддержку Фонда всеобщего реагирования на пандемию COVID-19

Вице-президент компании BIGO Technology Майк Онг (Mike Ong) отметил: "Мы надеемся, что акция по сбору средств "Global BIGOer One World Together" позволит сплотить всех членов нашего сообщества посредством волшебной силы музыки. Основная цель кампании на международной платформе, объединяющей людей во всех уголках земного шара, - пробудить чувство всеобщей солидарности и взаимной ответственности перед лицом очень сложного кризиса. Совместно с пользователями Bigo Live мы хотим оказать поддержку медикам, сражающимся с заболеванием на переднем крае, а также группам населения, наиболее нуждающимся в помощи в условиях пандемии COVID-19".

Чтобы подать пример другим пользователям и продемонстрировать свою солидарность, более 100 популярных авторов контента из 20 стран мира записали видео с кавер-версией хита Майкла Джексона "We Are The World". Ролик можно будет увидеть уже с 12 мая на всех социальных платформах Bigo Live. В создании клипа приняли участие такие популярные трансляторы, как Uceph, Rafaella и Lolacy из Франции; россияне Natalia, Rita LUV и Angel; представители Германии Radio Alice, Lexy, Lucas Music и многие другие.

Центральным мероприятием кампании станет 24-часовая прямая музыкальная трансляция на Bigo Live, которая начнется 13 мая 2020 года в 17:00 по британскому стандартному времени. Пользователи из всех уголков земного шара будут участвовать в общей трансляции на платформе Bigo Live, не покидая собственных домов и студий. Зрители смогут комментировать выступления и общаться с трансляторами или другими членами сообщества посредством разнообразных функций приложения. Организаторы мероприятия призывают аудиторию делать пожертвования на нужды Фонда всеобщего реагирования ВОЗ.

С начала пандемии нового коронавируса платформа Bigo Live регулярно публикует тематический контент от авторов из всех уголков земного шара в стремлении обеспечить комфорт и помочь своим пользователям пережить эти трудные времена. Одним из примеров такого контента стала кампания #STAYATBIGO, в ходе которой пользователи могли в интерактивном режиме пообщаться с медиками, посмотреть выступления региональных музыкальных диджеев и принять участие тренировках под руководством опытных тренеров, не выходя из собственных домов. Создатели платформы первыми представили инновационную модель "облачного клуба" как формы развлечения для пользователей в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

"Борьба с COVID-19 станет долгим и трудным испытанием для всего человечества. Как и в ходе предыдущих кампаний, организованных нами на протяжении последних месяцев, мы надеемся, что акция Global BIGOer One World Together поможет объединить людей, позволит нам оказать солидарную поддержку медикам, оказавшимся на переднем крае этой борьбы, и одновременно поднимет всем нам настроение", - добавил Майк.

Зрители смогут присоединиться к кампании и поддержать любимых европейских трансляторов в любое время с 17:00 до полуночи (по стандартному британскому времени) 13 мая 2020 года.

Для доступа к прямой трансляции "Global BIGOer One World Together" введите в приложении Bigo идентификатор "music" или

перейдите по ссылке: https://bigolive.onelink.me/sG8X/Livehouse

О платформе Bigo Live

Bigo Live - одна из самых быстро развивающихся международных социальных сетей. Пользователи стриминговой платформы могут проводить трансляции в режиме реального времени, делясь самыми яркими моментами собственной жизни, демонстрируя свои таланты и общаясь с единомышленниками из всех уголков земного шара. На сегодняшний день приложение Bigo Live с 400 млн пользователей в 150 странах мира является лидером сегмента потоковых трансляций. Платформа, представленная в марте 2016 года, принадлежит сингапурской компании BIGO Technology.

Загрузите приложение Bigo Live по ссылке: https://bigolive.onelink.me/sG8X/bigoliveth

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1166435/Join_BIGO_LIVE_broadcasters_belt_hearts_raise_funds_WHO_Solidarity.jpg

SOURCE Bigo Live