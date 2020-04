Bildungsplattform Toolshero bietet globale Unterstützung zur Selbstförderung während der Quarantäne

Mehr als 10 Millionen Menschen in über 100 Ländern nutzen bereits die Toolshero-Plattform. Mit ihrer kontinuierlichen Erweiterung verwirklicht Toolshero seine Vision, zu einer Welt mit mehr Selbstbestimmung beizutragen. "Ich bin sehr stolz darauf, Toolshero-Botschafterin zu sein", sagt die internationale DJ und ehemalige Schönheitskönigin Sheryl Lynn Baas. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten finde ich es großartig, dass Toolshero weltweit Unterstützung bietet. Seitdem ich 2006 an der Miss World teilgenommen und die Sheryl Lynn Foundation gegründet habe, habe ich mich für Bildung und Empowerment eingesetzt, und ich freue mich darauf, die gute Nachricht zu verbreiten!

Toolshero unterstützt Menschen weltweit dabei, sich selbst zu fördern durch eine leicht zugängliche und qualitativ hochwertige Bildungsplattform für die persönliche und berufliche Entwicklung. Ziel ist es, Studenten, Fachleuten, Wissenschaftlern und interessierten Menschen überall auf der Welt die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, indem ihnen pädagogische Werkzeuge zur weiteren selbständigen Weiterentwicklung angeboten werden. Das wertvolle Know-how kann in der täglichen Praxis genutzt werden, und die gewonnene Expertise unserer Plattformnutzer kann an die Menschen in ihrem Umfeld weitergegeben werden. Auf diese Weise unterstützen wir gemeinsam den Fortschritt unserer Welt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1158642/Toolshero_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1158643/Toolshero_ambassador_Sheryl_Lynn.jpg

