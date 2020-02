Bill et Melinda Gates publient leur lettre annuelle 2020 : « Pourquoi nous visons très haut : réflexions sur les deux premières décennies de notre fondation »

SEATTLE, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Bill et Melinda Gates publient leur lettre annuelle 2020 intitulée « Pourquoi nous visons très haut : réflexions sur les deux premières décennies de notre fondation ». Dans la lettre de cette année, Bill et Melinda passent en revue ce qu'ils ont appris ces deux dernières décennies et examinent comment le monde – et leur travail – a changé pendant cette période.

La lettre s'inspire du conseil que leur a donné Warren Buffett de « viser très haut » et de placer tous leurs efforts et moyens dans les grands paris qui ont le plus de chance de sauver et d'améliorer des vies.

« Au cœur de l'œuvre de notre fondation réside l'idée que chaque personne doit avoir la possibilité de vivre une vie saine et productive », écrivent Bill et Melinda Gates. « Vingt ans plus tard, même si beaucoup de choses ont changé, cela demeure notre principe moteur le plus important. »

Bill et Melinda expliquent pourquoi ils pensent que les risques qu'ils ont pris dans la santé et l'éducation mondiales ont préparé le monde à faire des progrès à l'avenir. Ils présentent également deux domaines qui sont devenus des priorités pour eux - la crise du climat et l'égalité femme-homme – et comment ces dernières s'inscriront dans leur action ces vingt prochaines années.

« Il ne fait aucun doute que cette nouvelle décennie s'ouvre sur de graves troubles et une grande incertitude à travers le monde », écrivent Bill et Melinda Gates. « Même à un moment aussi difficile que celui-ci – en fait, surtout à un moment comme celui-ci – nous restons attachés au soutien en faveur des activistes, des chercheurs, des fonctionnaires et des travailleurs de première ligne qui rendent possible une vie saine et productive pour davantage de personnes dans davantage d'endroits. »

Il s'agit notamment de celles et ceux qui travaillent sans relâche pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Le 5 février dernier, la Bill & Melinda Gates Foundation a promis jusqu'à 100 millions de dollars pour l'action mondiale visant à améliorer les efforts de dépistage, d'isolement et de traitement ; à protéger les populations à risque en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud ; et à accélérer la mise au point de vaccins, de médicaments et de diagnostics. Bill et Melinda suivent de près l'épidémie et entendent participer aux mesures qui sont prises à l'échelle mondiale pour aider à maitriser cette épidémie.

Pour lire la lettre dans son intégralité, rendez-vous sur www.gatesletter.com.

À propos de Melinda Gates

Melinda French Gates est philanthrope, femme d'affaires et activiste mondiale en faveur des femmes et des filles. Coprésidente de la Bill & Melinda Gates Foundation, Melinda fixe les orientations et les priorités de la plus grande organisation philanthropique au monde. Elle a également fondé Pivotal Ventures, une société d'investissement et d'incubation qui s'attèle à favoriser le progrès social pour les femmes et les familles aux États-Unis, et elle est l'auteure du bestseller Prendre son envol.

Melinda a grandi à Dallas (Texas). Elle a obtenu son diplôme de licence en informatique à la Duke University et un MBA à la Duke's Fuqua School. Melinda a passé les dix premières années de sa carrière à créer des produits multimédias chez Microsoft avant de quitter l'entreprise pour se concentrer sur sa famille et son œuvre philanthropique. Elle vit à Seattle (Washington) avec son mari, Bill. Ils ont trois enfants : Jenn, Rory et Phoebe.

À propos de Bill Gates

Bill Gates est coprésident de la Bill & Melinda Gates Foundation. En 1975, Bill Gates a fondé Microsoft avec Paul Allen et dirigé l'entreprise pour devenir le leader mondial des logiciels et des services aux entreprises et aux particuliers. En 2008, Bill a décidé de se consacrer entièrement au travail de sa fondation et de renforcer les chances des personnes les plus défavorisées dans le monde. Avec la coprésidente Melinda Gates, il dirige le développement des stratégies de la fondation et fixe les orientations générales de l'organisation. En 2010, Bill, Melinda et Warren Buffett ont fondé Giving Pledge, une initiative visant à encourager les familles et les particuliers les plus riches à consacrer plus de la moitié de leur patrimoine à des causes philanthropiques et à des organisations caritatives pendant leur vie ou dans leur testament. En 2015, Bill a créé Breakthrough Energy Coalition, un groupe de personnes et d'entités attachées à l'innovation dans l'énergie propre, suivie par Breakthrough Energy Ventures en 2016, un fonds géré par des investisseurs qui s'attache à offrir des capitaux patients pour soutenir les entreprises de pointe dans l'innovation de l'énergie propre.

