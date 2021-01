Bill et Melinda Gates publient leur lettre annuelle 2021 : « L'année où la santé mondiale a été pensée à l'échelle locale »

SEATTLE, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Bill et Melinda Gates partagent leur lettre annuelle 2021 , « L'année où la santé mondiale a été pensée à l'échelle locale ». Dans la lettre de cette année, Bill et Melinda Gates nous font part de leurs réflexions sur les répercussions de la COVID-19 dans le monde, et sur la collaboration et l'innovation scientifique mondiales qui sous-tendent l'un des plus importants efforts de santé publique de l'histoire. Ils expliquent pourquoi ils sont confiants et estiment que le monde pourra émerger de la pandémie plus fort, plus sain et plus résilient, et discutent de deux domaines qui, selon eux, sont essentiels pour bâtir un avenir meilleur : prioriser l'équité et se préparer à la prochaine pandémie.

« La COVID-19 a coûté des vies, a rendu malades des millions de personnes et a plongé l'économie mondiale dans une récession dévastatrice », écrivent Bill et Melinda Gates. « Le rétablissement sera long. Toutefois, le monde a remporté des victoires importantes contre le virus avec de nouveaux tests, traitements et vaccins. Nous sommes persuadés que ces nouveaux outils commenceront bientôt à infléchir la courbe de manière considérable. »

Bill et Melinda Gates soutiennent qu'en réponse à la pandémie, des donateurs du monde entier ont fourni des ressources, des concurrents ont partagé des résultats de recherche et des années d'investissement mondial ont favorisé l'apparition d'une nouvelle ère dans la mise au point de vaccins, avec le développement de vaccins sûrs et efficaces en un temps record. Ils mettent toutefois en garde contre le fait que la pandémie a également exacerbé les disparités préexistantes en matière de santé, en particulier pour les travailleurs essentiels, les minorités ethniques, les personnes vivant dans la pauvreté et les femmes. Ils craignent que la pandémie ne perpétue un autre type d'injustice : l'inégalité immunitaire. Ils appellent à une réponse inclusive qui s'attaque aux divers impacts sociaux et économiques du virus.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons exhorté les pays riches à se rappeler que la COVID-19 est une menace partout. Tant que tout le monde n'aura pas été vacciné, de nouveaux clusters continueront d'apparaître. Le cycle des inégalités se poursuivra », écrit Melinda Gates. « Tout dépend de la capacité des pays du monde entier à s'unir pour faire en sorte que les traitements d'importance vitale développés en 2020 sauvent autant de vies que possible en 2021. »

Bill et Melinda Gates soulignent également qu'il n'est pas trop tôt pour penser à la prochaine pandémie. Pour arrêter la pandémie à COVID-19, il faudra investir chaque année des dizaines de milliards de dollars, mais Bill et Melinda Gates font remarquer que, selon les estimations, la COVID-19 a déjà coûté environ 28 trillions de dollars au monde. Ils insistent sur le fait qu'il faut continuer d'investir dans les tests, les traitements et les vaccins, et discutent de l'importance d'un système d'alerte mondial qui puisse détecter les épidémies dès qu'elles apparaissent.

« Le monde comprend maintenant à quel point nous devrions prendre au sérieux les pandémies », écrit Bill Gates. « Nous voyons déjà émerger de nouvelles stratégies de préparation à une pandémie, et je m'attends à en voir davantage dans les mois et les années à venir. Le monde n'était pas prêt pour la pandémie de COVID-19. Je pense que la prochaine fois, ce sera différent. »

Bill et Melinda Gates ont créé leur fondation avec la conviction que chaque personne mérite une chance de vivre une vie saine et productive. À ce jour, la fondation s'est engagée à consacrer 1,75 milliard de dollars à la lutte contre la COVID-19 , qui inclut le soutien à ses partenaires pour le développement et l'offre équitable de vaccins, de tests et de traitements.

Pour lire la lettre dans son intégralité, rendez-vous sur le site www.gatesnotes.com/2021-Annual-Letter .

À propos de Melinda Gates

Melinda French Gates est une philanthrope, une femme d'affaires et une activiste mondiale œuvrant en faveur des femmes et des filles. Coprésidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, Melinda Gates établit l'orientation et les priorités de la plus grande organisation philanthropique au monde. Elle a également fondé Pivotal Ventures, une société d'investissement et de création de solutions qui s'attèle à favoriser le progrès social des femmes et des familles aux États-Unis, et est l'auteure du bestseller Prendre son envol.

Melinda Gates a grandi à Dallas (Texas). Elle a obtenu son diplôme de licence en informatique à l'Université de Duke et un MBA à la Fuqua School de Duke. Melinda Gates a passé les dix premières années de sa carrière à développer des produits multimédias chez Microsoft avant de quitter l'entreprise pour se concentrer à sa famille et à son œuvre philanthropique. Elle vit à Seattle (Washington) avec son mari, Bill. Ils ont trois enfants : Jenn, Rory et Phoebe.

À propos de Bill Gates

Bill Gates est coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates. En 1975, Bill Gates a fondé Microsoft avec Paul Allen et devient le dirigeant de l'entreprise, qui accède à la position de leader mondial des logiciels et des services aux entreprises et aux particuliers. En 2008, Bill Gates a décidé de se consacrer entièrement à sa fondation afin de renforcer les chances des personnes les plus défavorisées dans le monde. Avec la coprésidente Melinda Gates, il dirige l'élaboration des stratégies de la fondation et fixe les orientations générales de l'organisation. En 2010, Bill Gates, Melinda Gates et Warren Buffett ont fondé le Giving Pledge, une initiative visant à encourager les familles et les personnes les plus riches à s'engager publiquement à faire don de plus de la moitié de leur fortune à des causes philanthropiques et à des organisations caritatives au cours de leur vie ou dans leur testament. En 2015, Bill Gates a créé Breakthrough Energy Coalition, qui regroupe particuliers et entités se consacrant à l'innovation en matière d'énergie propre. En 2016, il a ensuite créé Breakthrough Energy Ventures, un fonds géré par des investisseurs qui vise à fournir des capitaux patients pour soutenir les entreprises de pointe du secteur de l'énergie propre.

