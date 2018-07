Billon e FIS uniscono le forze per commercializzare una blockchain civilizzata

Sottolineando il suo impegno a risolvere le sfide rappresentate dal flusso di informazioni di fiducia (trusted information), Billon ha unito le forze con FIS, il più grande fornitore al mondo di soluzioni di tecnologia finanziaria, al fine di esplorare lo sviluppo congiunto di prodotti e opportunità di vendita per il suo portafoglio di soluzioni di blockchain aziendali.

Le due aziende hanno firmato una lettera di intenti a seguito del completamento del programma FIS VC Accelerator , per valutare l'integrazione dell'architettura distribuita Billon per la gestione di documenti e identità nella suite globale di tecnologia finanziaria FIS. Insieme, Billon e FIS si rivolgono al mercato multimiliardario della gestione dei documenti per le aziende che desiderano snellire i propri processi e soddisfare i requisiti normativi.

Secondo i termini dell'accordo, Billon e FIS esploreranno anche il potenziale di collaborazione riguardo a soluzioni di pagamento per granndi aziende e PMI e di micropagamenti per dispositivi digitali e smartphone - un mercato che si prevede arriverà a 3.300 miliardi di dollari entro il 2023. La partnership estende la presenza globale di Billon, che ora include accordi simili con Mitsui Knowledge Industry (MKI) in Giappone e nell'Asia sud-orientale, e con BIK nel mercato dell'Europa centro-orientale.

"FIS ha un ruolo di primo piano nel definire e mantenere gli standard tecnologici per il settore dei servizi finanziari a livello globale, e questo rende l'accordo una pietra miliare storica per Billon e un passo in avanti enorme per la tecnologia della blockchain civilizzata", ha detto Andrzej Horoszczak, Amministratore Delegato e fondatore di Billon. "La missione di Billon è di civilizzare la tecnologia della blockchain in modo da risolvere i problemi finanziari e di gestione dati del mondo. Assieme a FIS, non vediamo l'ora di presentare questa ed altre soluzioni al mercato globale".

La soluzione Billon è unica in quanto la sua architettura distribuita è stata progettata in modo da superare le limitazioni della gestione e archiviazione centralizzata delle informazioni, che richiede tempo e denaro, spostando il controllo dei documenti al front-office e direttamente agli utenti. In condizioni di prova, l'architettura di Billon ha dimostrato di offrire miglioramenti delle prestazioni in termini di velocità e scalabilità 10 volte superiori rispetto alle soluzioni alternative.

Billon è stata fondata con la visione di civilizzare la blockchain in modo che ogni azienda e ogni cliente possa trarre vantaggio dai miglioramenti in termini di sicurezza, costi e esperienza dell'utente.

