Billon et FIS unissent leurs forces pour commercialiser une chaîne de blocs civilisée

Billon témoigne de son engagement à résoudre les problèmes de flux d'informations fiables en s'associant à FIS - le plus grand fournisseur mondial de solutions technologiques financières - afin d'explorer des opportunités communes de développement et de vente de produits pour son portefeuille de solutions de chaîne de blocs.

Les deux entreprises ont co-signé une lettre d'intention au terme du FIS VC Accelerator Program dont l'objectif consiste à évaluer l'intégration de l'architecture distribuée de Billon pour la gestion des documents et des identités au sein de la suite technologique financière mondiale de FIS. Ensemble, Billon et FIS répondent aux besoins d'un marché de gestion de documents représentant plusieurs milliards de dollars pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs processus tout en respectant les exigences réglementaires.

Selon les termes de l'accord, Billon et FIS exploreront également le potentiel d'une collaboration en matière de paiements pour les entreprises et les PME, et de micropaiements pour les appareils numériques et smartphones - un marché estimé à 3,3 milliards de dollars d'ici à 2023. Le partenariat étend la présence mondiale de Billon et comprend des accords similaires, notamment avec Mitsui Knowledge Industry (MKI) au Japon et en Asie du Sud-Est et avec BIK pour la CEE.

« FIS joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre et le maintien de normes technologiques pour l'industrie mondiale des services financiers. Cet accord représente ainsi une étape historique pour Billon et un pas de géant pour la technologie de chaîne de blocs civilisée », a déclaré Andrzej Horoszczak, PDG et fondateur de Billon. « La mission de Billon consiste à civiliser la technologie de chaîne de blocs afin de résoudre les problèmes de gestion financière et de données à travers le monde. Billion et FIS sont impatients de présenter cette solution, et d'autres encore, sur le marché mondial. »

La solution de Billon est unique dans la mesure où son architecture distribuée a été conçue pour surmonter les contraintes liées à une gestion centralisée et coûteuse des informations et du stockage en transférant le contrôle des documents au service clientèle et directement aux particuliers. Dans des conditions d'essai, l'architecture de Billon a multiplié par 10 la vitesse et amélioré l'évolutivité par rapport aux solutions alternatives.

À propos de Billon

Billon a été fondée avec pour objectif de civiliser la chaîne de blocs afin que chaque entreprise et chaque client puisse bénéficier de l'amélioration de la sécurité, des coûts et de l'expérience utilisateur.

À propos de FIS

