Billups accélère son expansion européenne et fait appel aux meilleurs talents pour répondre à la demande croissante de publicité extérieure

AMSTERDAM, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Billups, la plus grande entreprise privée de technologie publicitaire en extérieur (OOH) et de services gérés aux États-Unis, a annoncé de nouvelles embauches clés pour renforcer son expansion en Europe. L'entreprise connaît une croissance sans précédent aux États-Unis et dans la région EMEA, avec deux nouvelles acquisitions de technologies publicitaires plus tôt cette année, de nouveaux clients et des approbations de brevets dans le domaine de l'intelligence de localisation.

« 2021 a été la meilleure année de Billups depuis que Heather [Billups] et moi avons cofondé l'entreprise il y a près de 20 ans », a déclaré Benjamin Billups, cofondateur de Billups. « Aujourd'hui, nous avançons à un rythme accéléré où les acquisitions et l'expansion sont importantes pour la croissance, mais ce sont vraiment les talents que nous apportons qui transformeront l'industrie de l'OOH de demain. »

Après le lancement européen de Billups l'automne dernier, dirigé par Andrew Brunton, directeur général, EMEA, l'entreprise s'est associée à certaines des marques les plus influentes au monde pour faire progresser l'affichage comme pilier de son marketing mix. Alors que les annonceurs et les agences continuent d'investir dans l'OOH, l'OOH numérique (DOOH) et le DOOH programmatique (pDOOH), Billups EMEA effectue des nominations à des postes clés, notamment :

Amanda Bingham , directrice de compte, EMEA. En tant que membre du personnel de boomerang, Amanda rejoint Billups à Amsterdam pour superviser la planification stratégique, le placement et les informations sur les données dans toute la région.

Andrés Carballo Pacheco, directeur de compte, EMEA. Fort d'une vaste expérience dans les domaines de la technologie et du numérique, Andres supervise la planification stratégique, les investissements et les opérations dans la péninsule ibérique et en Europe du Sud.

Finty Barton, directrice de compte, EMEA. Grâce à sa solide expérience mondiale en OOH créatif et axé sur la technologie, Finty rejoint l'équipe de Londres pour étendre la planification stratégique et les relations avec les clients au Royaume-Uni et dans la région EMEA.

Thorsten Normann, directeur de compte, EMEA. Avec le lancement de Billups à Francfort, Thorsten gère de nouvelles opportunités commerciales, la planification et le placement à travers l'Allemagne et l'Europe de l'Est.

Valentin Prieto, directeur commercial principal, EMEA. Les partenaires commerciaux et les relations avec les clients sont entre de bonnes mains avec Valentin, alors qu'il stimule les opportunités de croissance commerciale dans toute l'Europe occidentale.

Lorenzo Conti, directeur des comptes et des partenariats, EMEA. Fort d'une vaste expérience dans les domaines du marketing, du développement commercial, des marques de luxe et de mode, Lorenzo supervise la stratégie des médias et les partenariats en Europe du Sud et au Moyen-Orient.

Billups emploie maintenant plus de 140 personnes, couvrant 26 bureaux dans le monde entier avec des partenariats entre les plus grandes marques dans la technologie, la mode, la finance, la santé, les biens de consommation courante, le divertissement, la restauration rapide, la vente au détail, l'alcool, le tourisme et la cryptomonnaie.

Billups réinvente la planification et le placement à l'extérieur dans un monde où les performances sont essentielles. Alliant l'art et la science à une technologie de pointe, nous sommes en tête de l'industrie en matière de ciblage scientifique breveté, de mesure précise pour la publicité en extérieur et d'un moteur de recommandation alimenté par l'intelligence artificielle. Fondée en 2003, Billups offre aux annonceurs, aux agences et aux propriétaires de médias une plateforme qui rend la publicité extérieure aussi automatisée et crédible que les publicités numériques les plus efficaces. Visitez le site www.billups.com.

