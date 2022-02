Billups erwirbt Ad Tech Startup Outchart, um programmatische digitale Out-of-Home (OOH) Bestrebungen voranzutreiben

Billups und Outchart werden gemeinsam an der Umsetzung der Vision innovativer, datengesteuerter und zentraler Technologielösungen für Werbetreibende, Agenturen und Medieneigentümer im Bereich Out-of-Home-Media arbeiten. Zum Zeitpunkt der Übernahme bot Outchart den Eigentümern digitaler OOH-Medien eine cloudbasierte Softwarelösung an, die von einer Reihe von OOH- und Technologieexperten entwickelt wurde. Der Software-Anbieter war in den USA und in den VAR tätig und unterstützte Eigentümer bei der Automatisierung von Kampagnen- und Bildschirm-Management-Workflows, um programmatische Einnahmen zu erzielen.