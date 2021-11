Billupsʼ jüngste EMEA-Expansion begrüßt Massimiliano Del Grosso als Geschäftsleiter

MAILAND, Italien, 9. November 2021 /PRNewswire/ -- Billups, das größte in Privatbesitz befindliche Unternehmen für Out-of-Home (OOH)-Technologie und Managed Services in den USA, hat seine Offensive in EMEA mit der Ernennung von Massimiliano Del Grosso zum Business Director, EMEA, fortgesetzt, der eng mit Andrew Brunton, Regional Director, EMEA, zusammenarbeitet. Massimiliano hat die Aufgabe, das Geschäft von Billups in der EMEA-Region mit Schwerpunkt auf Südeuropa und dem Nahen Osten auszubauen, indem er das Dienstleistungsangebot des Unternehmens durch innovative Technologien, ein tieferes Verständnis der Zielgruppe und kreative Medienlösungen präsentiert.