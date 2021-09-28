Billups объявляет о приеме на работу первого европейского сотрудника -- Эндрю Брантона

Обладая более чем 12-летним опытом, Эндрю привносит в деятельность компании международную концепцию в сочетании со стратегическим маркетингом и профессионализмом в сфере наружного медиа-оформления, приобретенным им за время работы с такими первоклассными брендами, как Facebook, American Express, Rolex и Three Mobile, а также в компании Kinetic Worldwide, Лондоне и Амстердаме.

До прихода в Billups Эндрю руководил подразделением Nike EMEA City Offense в составе Mindshare Worldwide в Амстердаме, обеспечивая лучшие в отрасли активации, приуроченные к культурным событиям, в целях создания более глубоких и значимых потребительских связей с практическими результатами.

На своей новой должности в компании Billups Эндрю сосредоточит свое внимание на ее расширении и развитии бизнеса в странах EMEA, а также реализации медиапроектов, обеспечивающих внедрение передовой практики в сфере наружной рекламы и предоставление уникальных услуг стратегического значения с использованием запатентованных технологий и оценки данных.

«Это значимое событие для Billups, и мы более чем рады видеть Эндрю в своих рядах, поскольку он будет играть важную роль в формировании и укреплении нашего присутствия в европейском пространстве, охватывающего сферы технологий, информатики, медиапланирования, закупочной и оценочной деятельности, — заявил соучредитель компании Billups Бенджамин Биллапс (Benjamin Billups). — Его страсть к решению проблем, с которыми сталкиваются клиенты, и тяга к взаимодействию с аудиторией с использованием средств наружной рекламы поможет нам достигать великолепных результатов и развивать свою деятельность оригинальными и эффектными способами».

Информация о компании Billups

Компания Billups производит переворот в сфере наружной рекламы. Сочетая искусство и науку с передовыми технологиями, мы занимаем лидирующие позиции в отрасли благодаря научной целенаправленности, точным оценкам эффективности внешней рекламы и инновационной рекомендательной системе на основе искусственного интеллекта. Компания Billups, основанная в 2003 году, является крупнейшей отечественной частной компанией технологического профиля, предоставляющей услуги внешнего управления и специализирующейся на внешней рекламе с сопутствующими услугами по стратегическому планированию, организации закупочной и производственной деятельности и продвижению брендов. Billups помогает ведущим мировым брендам ориентироваться в обстановке и оптимизировать свои инвестиции в наружную рекламу. Компания Billups, штаб-квартира которой находится в Портленде (шт. Орегон), имеет 19 представительств по всей территории США. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.billups.com.

Контакты для прессы

Jeff Jan (Джефф Джан)

Руководитель отдела развития

[email protected]

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