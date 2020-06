Binance annonce le lancement d'une solution B2B permettant aux marchands de réaliser une intégration native de la fonction d'achat de crypto-monnaies

MOSCOU, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- Binance, la société mondiale de blockchain derrière la plus grande bourse d'actifs numériques au monde en termes de volume de trading et d'utilisateurs, a annoncé aujourd'hui la création de Binance Access, une solution B2B (business-to-business) permettant aux marchands, vendeurs et portefeuilles d'intégrer une fonction « d'achat de crypto-monnaies » sur leur plateforme. En intégrant Binance Access, les marchands et les vendeurs donnent la possibilité à leurs utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies de manière native directement sur leur plateforme par l'intermédiaire de Binance, sans quitter l'interface.

Binance Access est une API standard exploitée sur Binance.com, qui est mise à la disposition des clients et des partenaires dans le cadre de l'initiative de plateforme ouverte de Binance. Binance Access permettra automatiquement aux utilisateurs de créer un compte Binance après s'être connectés au site du marchand. Les utilisateurs peuvent acheter des crypto-monnaies directement sur l'interface du marchand en utilisant leur solde disponible en monnaie fiduciaire. Bien que la crypto-monnaie achetée soit directement intégrée au compte Binance de l'utilisateur pour garantir le plus haut niveau de sécurité et de participation au programme SAFU de Binance, les utilisateurs peuvent continuer à acheter des crypto-monnaies sur la plateforme du marchand.

« Binance Access permet aux entreprises de proposer un service de change unique à leurs clients et utilisateurs sans faire appel à une bourse, rationalisant le processus à la fois pour les fournisseurs du service et les utilisateurs finaux », a déclaré Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance. « En fournissant aux autres acteurs et entreprises du secteur les outils et services nécessaires pour bâtir l'écosystème, nous espérons continuer à favoriser l'accès aux crypto-monnaies et permettre à davantage de solutions de stimuler l'adoption en tant que fournisseur d'infrastructures. »

Binance Access est actuellement personnalisée pour les entreprises opérant dans la sphère des actifs numériques, y compris les fournisseurs acceptant les paiements en crypto-monnaies et avec des portefeuilles de crypto-monnaies, leur permettant d'élargir leur offre et apportant de nouvelles opportunités d'évolution au sein de l'écosystème des crypto-monnaies. Les marchands et les entreprises qui souhaitent intégrer la solution Binance Access doivent présenter une capacité en monnaie fiduciaire et être entièrement conformes aux juridictions dans lesquelles ils opèrent pour être éligibles.

L'intégration transparente de la solution implique la mise en œuvre d'une API standard et l'intégration de la fonctionnalité d'« achat de crypto-monnaies » dans l'interface de la plateforme et elle sera ensuite rapidement prête à être utilisée. Si l'utilisateur a déjà validé la vérification KYC (Know Your Customer) sur la plateforme du marchand, aucune vérification supplémentaire n'est requise sur Binance. La plateforme de portefeuille électronique Advcash est la première plateforme à avoir intégré la solution Binance Access.

En début d'année, Binance a présenté l'initiative de plateforme ouverte visant à fournir des ressources et des solutions d'infrastructure à l'ensemble de l'industrie, ce qui l'aide à générer une croissance durable pour l'écosystème mondial des crypto-monnaies. Les initiatives incluses dans le cadre de la plateforme ouverte incluent le programme de courtage Binance Brokerage, Binance Cloud et Binance Widget.

Pour en savoir plus, contactez [email protected] et postulez ici pour adhérer au programme Binance Access.

