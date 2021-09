Binance dá boas-vindas ao novo diretor de auditoria e investigações Aron Akbiyikian

Aron trabalhou em vários casos de alto nível, incluindo o "Welcome2video", no qual sua atuação foi fundamental para ajudar as agências de aplicação da lei globais a levar criminosos perante a justiça. Ele está particularmente disposto a aumentar a colaboração com outras pessoas que estão lutando na mesma batalha, desde funcionários públicos a organizações sem fins lucrativos e outros serviços do setor privado no espaço de fintech, e a continuar a desenvolver sistemas internos que impeçam proativamente a facilitação da atividade ilícita e respondam a incidentes em ocorrência.

Aron Akbiyikian disse: "Tive que me aposentar da polícia após um triste acidente de helicóptero que resultou na fratura de muitos ossos, impossibilitando-me de continuar nessa carreira. Isso foi o catalisador para eu ingressar no mundo das criptomoedas, e realmente me considero afortunado por continuar ajudando a tornar o mundo um lugar melhor por meio disso, e espero continuar esse trabalho na Binance."

"Sempre que trabalhamos para eliminar os piores elementos do mundo do ecossistema de criptomoedas, estamos ajudando a proteger todo o espaço. Ninguém quer estar associado a autores de crimes hediondos, e eliminá-los do espaço de criptomoedas mantém os demais usuários de criptomoedas protegidos contra a associação inadvertida a eles. Ao mesmo tempo, os usuários de criptomoedas podem se sentir mais seguros de que eles e seus entes queridos estarão menos expostos a certos crimes, graças aos esforços de muitos indivíduos dedicados que estão tentando tornar mais seguro o espaço de criptomoedas e o mundo."

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1613288/Binance.jpg

FONTE Binance

