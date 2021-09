Binance da la bienvenida al nuevo director de Auditoría e Investigaciones Aron Akbiyikian

Aron trabajó en una serie de casos de alto perfil, incluyendo "Welcome2Video", donde su participación fue fundamental para ayudar a las agencias de orden público globales a llevar a los delincuentes ante la justicia. Está especialmente dispuesto a aumentar la colaboración con otras personas que enfrentan la misma lucha, desde trabajadores gubernamentales hasta organizaciones sin fines de lucro y otros servicios del sector privado en el espacio de la tecnología financiera; a seguir desarrollando sistemas internos que impidan de manera proactiva facilitar la actividad ilícita; y a responder a los incidentes ya en curso.

Aron Akbiyikian comentó: "Tuve que retirarme de la fuerza pública luego de un desafortunado accidente de helicóptero que me rompió demasiados huesos como para continuar en esa carrera. Ese fue el catalizador que me llevó a unirme al mundo cripto y realmente me considero afortunado de poder seguir ayudando a hacer del mundo un lugar mejor a través de eso y espero continuar con este trabajo en Binance.

En todo momento en que trabajemos para eliminar los peores elementos del mundo del ecosistema criptográfico, estamos ayudando a asegurar todo el espacio. Nadie quiere estar asociado con los autores de crímenes atroces, y sacarlos de la criptografía mantiene a los usuarios cripto a salvo de que se les relacione inadvertidamente con ellos. Al mismo tiempo, los usuarios cripto pueden sentirse más seguros de que ellos y sus seres queridos son menos propensos a ser víctimas de ciertos delitos, debido a los esfuerzos de muchas personas dedicadas que están tratando de hacer que el espacio criptográfico y el mundo sean más seguros".

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1613288/Binance.jpg

FUENTE Binance

