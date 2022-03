BINANCE VERSERA 10 MILLIONS USD À L'EFFORT HUMANITAIRE DE L'UKRAINE

LA SOCIÉTÉ LANCE ÉGALEMENT UN SITE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF FONDÉ SUR LA CRYPTOMONNAIE POUR CONTRIBUER DAVANTAGE À APPORTER DE L'AIDE À L'UKRAINE

KYIV, Ukraine, 27 février 2022 /PRNewswire/ -- Binance, le premier fournisseur mondial d'infrastructures cryptographiques et blockchain, a engagé un minimum de 10 millions USD en faveur de la crise humanitaire en Ukraine par l'intermédiaire de sa Binance Charity Foundation. Le don sera réparti entre les principales organisations intergouvernementales et les organismes à but non lucratif déjà sur le terrain, notamment l'UNICEF, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, iSans et People in Need, pour aider à soutenir les enfants et les familles déplacés en Ukraine et dans les pays voisins.

Binance a également lancé un site de financement participatif fondé sur la cryptomonnaie, appelé Ukraine Emergency Relief Fund, pour permettre aux gens de faire des dons en cryptomonnaie afin de contribuer à fournir une aide d'urgence aux réfugiés et aux enfants et à soutenir la logistique sur le terrain, comme la nourriture, le carburant et les fournitures pour les réfugiés. Un don de 16 042 BNB, d'une valeur équivalente à 6 millions USD, a déjà été fait par Binance.

CZ, fondateur et PDG de Binance, a déclaré : « Le fait de voir ce conflit s'intensifier au cours des quatre derniers jours a profondément choqué notre communauté. Nous sommes fiers d'avoir pu rallier rapidement notre réseau pour offrir de l'aide et du soutien sur le terrain à ceux qui en ont besoin. Cela implique notamment d'apporter de la nourriture, du carburant, des fournitures et un abri aux Ukrainiens, qui comprennent d'innombrables membres de la communauté Binance. Nous utilisons toutes les ressources et tous les canaux gouvernementaux dont nous disposons pour appeler les dirigeants mondiaux à mettre immédiatement fin à ce conflit. »

Binance travaille également avec un certain nombre de groupes de réfugiés locaux qui travaillent activement pour accélérer le passage des Ukrainiens à la frontière en sécurité dans deux pays voisins.

Binance Charity collabore de façon continue avec l' UNICEF par l'intermédiaire de son Comité luxembourgeois, ayant travaillé ensemble pour fournir de l'aide suite à l'explosion de Beyrouth et soutenir les efforts mondiaux de vaccination contre la COVID-19 (COVAX). Notre dernier don servira à protéger le bien-être des 7,5 millions d'enfants ukrainiens. Au fur et à mesure que ce conflit s'envenime, les besoins des enfants et de leur famille s'intensifient. Les actions actuelles de l'UNICEF comprennent le prépositionnement de fournitures essentielles, la fourniture d'eau potable, le soutien aux familles en déplacement, la protection des enfants, les ressources éducatives d'urgence et le soutien psychosocial.

Le HCR , l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation mondiale qui se consacre à sauver des vies, à protéger les droits et à bâtir un avenir meilleur pour les personnes forcées de fuir leur foyer en raison de conflits et de persécutions. Depuis 2014, le HCR est sur le terrain en Ukraine pour fournir une aide et un abri essentiels aux personnes forcées de fuir. Avec une présence de longue date dans la région, des opérations sur le terrain dans tout le pays et des entrepôts avec des articles de secours prépositionnés et des kits d'abris, le HCR continue de rester et de fournir de l'aide humanitaire chaque fois que cela est nécessaire et possible. Nous soutenons le HCR pour aider les populations touchées dans la région en fournissant une aide humanitaire, juridique et sociale, y compris un soutien psychosocial et un abri d'urgence aux personnes dans le besoin.

Le Réseau international d'action stratégique ( iSans ) a d'abord créé une organisation en Pologne en 2020 pour accueillir les réfugiés biélorusses suite à la répression des manifestations démocratiques par le régime de Loukachenko. Forts de leur expérience passée dans la région, ils sont bien établis pour relancer les opérations d'accueil des réfugiés ukrainiens.

People in Need est un organisme non gouvernemental à but non lucratif, spécialisé dans le soutien aux réfugiés qui subissent les conséquences de la guerre. Avoir une opération en Slovaquie ouvre une autre voie critique de sortie pour les gens. L'organisation sœur de PIN en Ukraine réactivera ses centres de soins de santé et d'approvisionnement alimentaire pour aider à fournir de l'aide à ceux qui seraient dans l'incapacité de partir.

Depuis sa création en 2018, Binance Charity a versé 10 millions USD pour soutenir des projets d'aide à la suite de catastrophes mondiales et pour s'attaquer à des problèmes sociaux et environnementaux complexes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1755007/Binance_Logo.jpg

SOURCE Binance