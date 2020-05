Binary.com change son nom en Deriv.com

Jean-Yves Sireau, fondateur et PDG de la société, a déclaré : « Alors que nous entrons dans notre troisième décennie d'activités, le moment est bien choisi pour renouveler notre engagement de rendre le trading en ligne facile et accessible à tous, en particulier pour nos chers clients. » Le lancement de Deriv.com est le point culminant de plus de 20 ans d'expérience dans l'analyse des tendances de trading, l'exploitation de technologies de pointe et la satisfaction des clients. Le changement de nom inclue le lancement de Deriv.com , qui offre de nombreuses options de trading centrées sur trois produits principaux : DTrader , pour les traders débutants et expérimentés ; DBot, qui permet aux utilisateurs (avec ou sans connaissance de codage) de créer des robots de trading ; et Deriv MT5 (DMT5) , la plateforme de trading de prédilection pour les traders professionnels. SmartTrader, la plateforme de trading populaire et unique sur Binary.com , restera disponible pour les clients sur Deriv.com .

Dans le cadre du changement de marque, Deriv.com présente de nouveaux produits tels que les Multiplicateurs qui offrent potentiellement aux traders des profits plus élevés tout en limitant les risques. De nouvelles fonctionnalités, telles que le P2P Cashier qui facilite la fluidité des transactions financières, ces services seront progressivement introduits. Ces nouveaux développements fourniront aux utilisateurs une expérience de trading plus satisfaisante sur Deriv.com.

Reconnu comme l'une des figures les plus anciennes et les plus respectées du trading en ligne, M. Sireau a déclaré : « La satisfaction client et une équipe talentueuse et innovante nous ont permis de concevoir et de lancer Deriv.com. Nous aimerions également profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires et nos clients pour le soutien incroyable qu'ils nous ont apporté au fil des ans. »



La nouvelle plateforme est en ligne sur www.deriv.com.

À propos de Deriv.com

Deriv.com, précédemment connu sous le nom de Binary.com, est un fournisseur de services de trading en ligne qui propose une gamme complète de produits à prix flexibles, permettant à ses clients de négocier des devises, des indices, des matières premières et des indices de volatilité 24h/24 et 7j/7. Déterminée à satisfaire ses clients et à respecter des normes éthiques élevées, la société fournit avec intégrité des produits et des services de qualité.

