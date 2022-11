BingX accueille les traders du monde entier avec un système d'intégration avancé

SINGAPOUR, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BingX, la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde avec des caractéristiques uniques de copy trading, a annoncé la mise à niveau de son système d'accueil des nouveaux traders et est devenu la première à lancer un système intelligent d'acceptation des traders (Intelligent Review System), ce qui permet aux traders d'être intégrés plus facilement et plus rapidement. BingX s'est toujours engagée à construire un système de premier plan, innovant et écologique pour le copy trading, où la technologie et la mise en avant des talents sont la clé pour maintenir une croissance stable et saine avec une boucle fermée pour tous les traders.

BingX Embraces Worldwide Traders With Advanced Onboarding System

La procédure de candidature optimisée de BingX est basée sur un principe d'ouverture, d'équité, d'efficacité et de transparence. Comparé à l'examen manuel commun sur le marché, ce tout premier système d'examen intelligent précise les exigences et les documents nécessaires à l'avance afin que tous ceux-ci puissent être collectés et soumis en une seule fois. Les traders qualifiés peuvent être approuvés en ligne en quelques minutes au lieu de quelques jours, après quoi ils recevront un guide détaillé afin de les guider vers une exposition mondiale et des revenus prometteurs.

En tant que première et plus grande plateforme de trading social de cryptomonnaies, BingX invite les traders crypto du monde entier à la rejoindre et à atteindre de nouveaux sommets sur cette plateforme. Dotée d'une grande expérience dans ce circuit, BingX sait comment amener les traders au niveau supérieur et des stratégies personnalisées sont développées pour les copy traders à différents niveaux.

Par exemple, les copy traders professionnels seront richement récompensés sur BingX. Selon BingX Elite Trader Program, les copy traders peuvent grimper dans le classement à mesure qu'ils continuent de progresser. Les traders de plus haut niveau peuvent profiter d'un taux de profit plus élevé pour le copy trading. Les traders de niveau Or et supérieur recevront un salaire mensuel allant jusqu'à 1000 USD de la part de BingX. En outre, les traders sur BingX ont droit à une rémunération de gestion de fonds exclusive (Fund Management Remuneration), une prime quotidienne équivalant à un pourcentage spécifique du total des actifs en copy trading. Et ce pourcentage augmente en conséquence.

Pendant ce temps, BingX fournit aux copy traders une exposition exclusive sur les sites Web, les applications, les communautés et SNS, ce qui aide à incuber des copy traders potentiels. Cette exposition est cruciale, en particulier pour les nouveaux traders. BingX sélectionne également des copy traders pour mener des campagnes marketing chaque semaine, y compris, mais sans s'y limiter, des AMA (questions-réponses) et affiches exclusives. Les meilleurs copy traders seront invités à partager leurs expériences instructives et à accroître ainsi leur influence personnelle.

En tant que l'un des principaux leaders du copy trading, BingX a obtenu des résultats exceptionnels dans ce domaine. Par exemple, BingX est la seule plateforme d'échange de cryptomonnaies qui incube des traders d'élite avec plus de 10 000 copy traders, et la seule supportant le copy trading à la fois sur BingX et d'autres plates-formes grâce à l'accès API. BingX continue d'explorer toutes les possibilités et de lancer des produits révolutionnaires tels que Copy Trading Subsidy Voucher, qui aide à couvrir les pertes de trading possibles, et Elite Trader Program, qui vise à fournir plus de protection aux utilisateurs et des récompenses attrayantes pour les copy traders d'élite sur BingX.

"Nous accueillons d'excellents traders utilisant différentes stratégies de trading. Il est passionnant de construire une communauté diversifiée et saine au sein de laquelle les utilisateurs sont libres de pratiquer le copy trading selon leurs préférences de trading", a déclaré Elvisco Carrington, PR et Directeur de la communication chez BingX. "Pour ceux qui recherchent une plateforme sûre et stable pour améliorer leurs compétences de trading et suivre des copy traders, BingX est le choix parfait. Vous rejoindrez à une communauté collaborative de premier plan où vous pourrez partager, apprendre et faire du profit. BingX vous attend à bras ouverts. »

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies leader du marché, offrant des services de spot, de dérivés, de copy trading et de grid trading dans plus de 100 pays et régions du monde avec plus de 5 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plateforme de manière sûre, simple et transparente.

