BingX lança função "Feed" social para facilitar interação na comunidade global de trading

A BingX é uma exchange de criptomoedas social com a visão de conectar traders e investidores. A comunidade de trading da BingX destacou a importância dos recursos sociais no processo de investimento, então a empresa lançou o Feed em resposta a esse feedback, oferecendo aos traders uma experiência mais transparente e flexível.

O Feed da BingX permitirá que os traders profissionais compartilhem e postem suas opiniões sobre o mercado de criptomoedas. Eles poderão trocar e desembolsar informações mais rapidamente, além de aprender estratégias de negociação uns com os outros.

O recurso também oferece aos investidores uma vitrine de estratégias de investimento e as percepções reais dos principais traders do mundo. O Feed da BingX transmite os comentários dos traders em tempo real, na forma de mensagens gráficas de fácil leitura, permitindo que os usuários se mantenham atualizados sobre os mais recentes desenvolvimentos no mercado financeiro global de criptomoedas. O conteúdo inclui, mas não está limitado a, atualizações de notícias sobre criptomoedas, análise técnica e perspectivas sobre os principais eventos que impulsionam o mercado.

O lançamento dessa função promove o desenvolvimento de investimentos em criptoativos de forma inteligente e profissionalizada, ajudando os novatos na área a obter lucros e autovalorização.

A inovação da BingX oferece aos usuários mais oportunidades de mostrar suas atividades e interagir com outras pessoas, permitindo que compreendam melhor o mercado e gerem lucros. Devido às limitações geográficas, tempo e outros fatores relacionados, a compreensão de cada trader sobre o mercado pode ser um pouco limitada. Por meio da comunicação, podem-se realizar a troca de informações e o compartilhamento de recursos.

Quando se trata de experiência em trading, os traders profissionais que estão no jogo há mais tempo provavelmente terão uma estratégia mais precisa do que o investidor médio. Essas experiências são úteis para a gestão de riscos e para treinar o usuário médio.

"É essencial que a BingX continue a explorar diferentes caminhos que levem à aproximação da comunidade de criptomoedas, e é exatamente isso que estamos fazendo. A área das criptomoedas se movimenta em um ritmo rápido e, como resultado, pode ser um pouco difícil para os traders acompanharem tudo o que está acontecendo. Informação é poder, e queremos que nossos traders e usuários estejam bem informados e possam interagir entre si. O Feed mudará a forma como os usuários interagem, tornando as informações mais acessíveis para eles." - Elvisco Carrington, gerente de comunicações da BingX

Antes de lançar o Feed social, a BingX lançou o plano global de rede social de negociação, com o objetivo de ajudar traders e investidores de alta qualidade do mundo todo a estabelecer serviços profissionais e relacionamentos sociais significativos. O programa permite que os traders obtenham mais exposição global, indicações de fontes de tráfego, comissões mais altas com receita de serviço único, bem como novos recursos sociais mais convenientes e interessantes para acesso antecipado, juntamente com recompensas-surpresa aleatórias.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos intuitivos de trading social. Desenvolvida para valorizar todo o setor de criptomoedas, a BingX é um espaço seguro, confiável e prático para seus usuários negociarem seus ativos favoritos, como BTC, ETH e TRX.

