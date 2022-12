BingX lança o Signal Trading e permanece à frente na Inovação em Criptomoedas

SINGAPURA, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas, está entusiasmada em apresentar o Signal Trading, outra ferramenta avançada de negociação de futuros. Isso deixa a BingX um passo mais perto de sua missão - ser um ecossistema de criptomoedas aberto, confiável e inovador.

BingX lança trading de sinal e permanece à frente na Crypto Innovation

Signal trading é um recurso avançado que realiza a execução automática de estratégias complicadas de negociação de futuros perpétuos com base no disparo de sinais recebidos de plataformas externas, como a TradingView. Isso cobre todos os pares de negociação em Futuros Perpétuos da BingX e nenhuma integração de API é necessária em todo o processo. Após criar instruções de negociação específicas na BingX, os traders só precisam atualizar essas instruções em plataformas externas como aTradingView. Em seguida, um TradingView Bot gratuito será criado e sincronizará sinais em tempo real que acionarão a execução automática das instruções de negociação predefinidas na hora certa. É assim que o signal trading ajuda os traders a concretizar estratégias de negociação personalizadas e flexíveis.

O signal trading é gratuito e aberto a todos os usuários da BingX por um número ilimitado de vezes. Ele é mais adequado para traders experientes em negociações quantitativas. A BingX abordou problemas na parte da execução por meio de inovação técnica para que os usuários possam fazer transações quantitativas de maneira mais fácil e inteligente.

Além do signal trading, a BingX fez outros avanços em sua mais recente atualização. Agora, o grid de futuros da BingX oferece suporte para posição longa, posição curta e posição neutra para mercados de alta, baixa e flutuação, respectivamente. Ela permite que os traders usem alavancagem de até 20x para maximizar seus lucros, independentemente das oscilações de preço nos mercados globais de criptomoedas. Enquanto isso, o recém-lançado recurso Trailing Stop/Profit oferece aos traders uma experiência de negociação sem preocupações. Quando o preço sobe ou desce, ele arrasta o trailing stop/profit junto com ele, o que evita o problema de modificação frequente de preços de acordo com as condições do mercado para obter mais lucro.

Enquanto isso, a BingX se juntará à plataforma de negociação MetaTrader 5 no final de dezembro para fornecer aos comerciantes globais mais oportunidades e melhores serviços. A MetaTrader 5, também conhecida como MT5, é uma plataforma de negociação baseada na web que fornece ferramentas de análise avançada para negociação quantitativa. A conexão com a BingX energiza a MT5 com inovação em criptomoeda de ponta em futuros perpétuos. Os pedidos feitos na MT5 serão atualizados no catálogo de pedidos da BingX. Os usuários podem esperar uma experiência de negociação segura e estável em criptomoedas como BTC e ETH com ferramentas de análise mais avançadas e funções personalizadas por meio da conexão atualizada entre BingX e MT5.

"A visão da BingX é se tornar a porta de entrada para o próximo bilhão de usuários de criptomoedas. E estamos praticando com seriedade o que prometemos", disse Elvisco Carrington, diretor de RP e Comunicações da BingX. "A BingX vê o quadro geral e está empenhada em ajudar os traders profissionais e novos por meio de inovações técnicas contínuas. No início deste ano, inventamos muitos produtos fáceis de usar como os Vouchers de Subsídio de Copy Trading e o serviço Spot Grid Copy Trading, com o objetivo de proteger e incentivar traders inexperientes. Desta vez nos concentramos no outro lado. Continuamos simplificando o processo de negociação para que nossos usuários possam empregar novas táticas de negociação para maximizar seus ganhos. A BingX mal pode esperar para lançar mais recursos e produtos com a MT5 que beneficiarão nossos clientes e elevarão a experiência de negociação no próximo ano."

Sobre a BingX

A BingX é uma exchange líder em criptomoedas que oferece serviços de trading spot, derivativos, copy e grid para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, com mais de 5 milhões de usuários. A BingX continua conectando usuários com traders especialistas e com a plataforma de forma segura e inovadora.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972074/BingX_Launches_Signal_Trading_Stays_Ahead_Crypto_Innovation.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

FONTE BingX

SOURCE BingX