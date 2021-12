BingX lance une fonction sociale « Feed » pour faciliter l'interaction au sein de la communauté mondiale des traders

BingX est une plateforme d'échange de crypto négociation sociale dont la vision est de connecter les traders et les investisseurs. La communauté de traders de BingX a souligné l'importance des fonctionnalités sociales dans le processus d'investissement, la société a donc lancé le Feed en réponse à ces commentaires, offrant une expérience plus transparente et plus flexible aux traders.

Le BingX Feed permettra aux traders professionnels de partager et de publier leurs points de vue sur le marché des crypto-monnaies. Ils peuvent échanger et diffuser des informations plus rapidement, ainsi qu'apprendre des stratégies de trading les uns des autres.

Cette fonctionnalité offre également aux investisseurs une fenêtre sur les stratégies d'investissement et la véritable pensée des meilleurs traders du monde. Le BingX Feed transmet les commentaires en temps réel des traders sous la forme de messages graphiques faciles à lire, ce qui permet aux utilisateurs de se tenir au courant des derniers développements du marché financier cryptographique mondial par ceux qui sont au cœur de l'action. Le contenu comprend, entre autres, des mises à jour de l'actualité cryptographique, des analyses techniques et des perspectives sur les principaux événements qui animent le marché.

Le lancement de cette fonction favorise le développement de l'investissement en crypto-actifs de manière intelligente et professionnalisée, en aidant davantage de nouveaux venus à réaliser des profits et à se valoriser.

L'innovation de BingX offre aux utilisateurs davantage de possibilités de présenter leurs activités et d'interagir avec les autres, ce qui leur permet de mieux comprendre le marché et de générer des profits. En raison des limitations géographiques, du temps et d'autres facteurs connexes, la compréhension du marché par chaque trader peut être quelque peu étroite. Grâce à la communication, l'échange d'informations et le partage des ressources peuvent être réalisés.

En ce qui concerne l'expérience de négociation, les traders professionnels qui sont dans le jeu depuis plus longtemps sont susceptibles d'avoir une stratégie plus précise que l'investisseur moyen. Ces expériences sont utiles pour la gestion des risques et l'éducation de l'utilisateur moyen.

« Il est essentiel que BingX continue d'explorer différentes voies qui visent à rapprocher la communauté crypto et c'est exactement ce que nous faisons. L'espace crypto évolue à un rythme rapide, et par conséquent, il pourrait être un peu difficile pour les traders de suivre tout ce qui se passe. L'information est le pouvoir et nous voulons que nos traders et utilisateurs soient bien informés et puissent interagir les uns avec les autres. Le Feed va changer la façon dont les utilisateurs interagissent en rendant l'information plus accessible pour les utilisateurs. » - Responsable communications chez BingX, Elvisco Carrington

Avant de lancer le Feed social, BingX a lancé le plan de réseau social de trading global, visant à aider les traders et les investisseurs de haute qualité du monde entier à établir des services professionnels et des relations sociales significatives. Le programme permet aux traders d'obtenir une plus grande exposition mondiale, des références à partir de sources de trafic, des commissions plus élevées avec des revenus de services uniques, ainsi que de nouvelles fonctionnalités sociales plus pratiques et intéressantes pour un accès précoce, ainsi que des récompenses aléatoires de type boîte anonyme.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés quipropose un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de négociation sociale intuitives. Créée pour enrichir l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, BingX est un lieu sûr, fiable et convivial permettant aux utilisateurs de négocier leurs actifs favoris tels queBTC,ETH &TRX.

