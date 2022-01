BingX navazuje spolupráci se společností Sumsub na zlepšení dodržování předpisů a KYC

Uživatelé služby BingX nyní projdou dvoufázovým procesem ověření tak, že 1) poskytnou fotografii svého průkazu totožnosti a 2) projdou biometrickou kontrolou existence osoby. Pro uživatele je tento proces rychlý, transparentní a snadný. Pro společnost BingX je to příslib budování důvěry a urychlení globální expanze.

„Jedním z hlavních cílů společnosti BingX v tomto roce je usnadnit dostupnost svých služeb. Někdy mohou být požadavky na ověření totožnosti klientů KYC a dodržování předpisů únavné a mohly by odradit nové uživatele od dokončení registrace. Chceme, aby naši uživatelé měli od začátku až do konce co nejlepší zážitek. Jak lépe začít rok, než usnadnit našim uživatelům provádění kroků KYC. Toto partnerství mezi společnostmi Sumsub a BingX bude sloužit jako strategický krok, který zjednoduší proces KYC, přiláká na naši platformu více uživatelů a zároveň nám poskytne konkurenční výhodu v oblasti trhu kryptoměn." – manažer pro komunikaci a partnerství společnosti BingX, Elvisco Carrington

„Těší nás, že můžeme podpořit poslání společnosti BingX vytvořit přední sociální síť pro obchodování s kryptoměnami tím, že poskytneme ověřovací postupy v souladu s místními a mezinárodními předpisy AML. Jsme zde proto, aby se společnost BingX mohla zcela zaměřit na zlepšování svých produktů a služeb pro svoji rostoucí zákaznickou základnu." – spoluzakladatel společnosti Sumsub, Jacob Sever

O společnosti BingX

Společnost BingX ( www.bingx.com ) založená v roce 2018 je globální platforma pro obchodování s digitálními aktivy, spotovými obchody a deriváty, která poskytuje otevřený ekosystém zaměřený na uživatele a nabízí intuitivní funkce sociálního obchodování. BingX byla vytvořena s cílem obohatit celé odvětví kryptoměn a představuje bezpečné, spolehlivé a uživatelsky přívětivé místo, kde uživatelé mohou obchodovat se svými oblíbenými aktivy, jako je např. Cosmos , AXS , Chiliz a DAO .

O společnosti Sumsub

Společnost Sumsub, založená v roce 2015, je přední platformou pro ověření totožnosti, která poskytuje komplexní technické a právní nástroje na pokrytí potřeb v oblasti KYC/AML. Společnost Sumsub pomáhá firmám konvertovat více zákazníků, urychlit ověřování, snížit náklady a bojovat proti digitálním podvodům. Její řešení, které se opírá o strojové učení a umělou inteligenci, funguje globálně a podporuje 6500 typů dokumentů z více než 220 zemí a oblastí.

