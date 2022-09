BingX powołuje do życia organizację charytatywną o wartości 10 mln USD udzielającą pomocy sieciom beneficjentów

SINGAPUR, 21 września 2022 r. /PRNewswire/ -- BingX, czołowa giełda handlu społecznościowego, zapowiada działalność charytatywną z funduszem w wysokości 10 mln USD na cele humanitarne.

Celem istnienia tego funduszu jest przeznaczenie go na darowizny dla organizacji charytatywnych, na działalność społeczną, na pomoc w przypadku katastrof w różnych regionach świata itp.

BingX Establishes A $10 Million Charity Arm, Reaching Out to Networks of Beneficiaries

„Nie istnieje żadna inna technologia o tak gwałtownym wzroście w ciągu ostatnich lat – lub o większym potencjale rozwiązania każdego możliwego problemu – niż kryptowaluta. Wierzymy, że nasze wysiłki w zakresie bezpośredniego wspierania przedsięwzięć humanitarnych mogą poprawić efektywność przekazywania przez nas wartości i zwiększania inkluzywności systemów finansowych" - Elvisco Carrington, dyrektor ds. PR i komunikacji BingX

Od 2019 roku BingX aktywnie angażuje się w działalność charytatywną. Firma z dumą wspiera działania związane z zalesianiem w Turcji, oddawaniem krwi i ochroną środowiska w Azji, a także akcje charytatywne w Wietnamie oraz działania związane z usuwaniem skutków katastrof na Palawan i Leyte.

BingX rozprzestrzenia się na różne rynki, a dzięki międzynarodowej społeczności użytkowników będziemy nadal rozwijać i budować otwarte, inkluzywne sieci na całym świecie.

BingX

BingX to utworzona w 2018 roku platforma handlu społecznościowego kryptowalutami, która oferuje transakcje spot, instrumenty pochodne i automaty do handlu kryptowalutami w ponad 100 krajach na świecie dla przeszło 3 milionów użytkowników. BingX łączy użytkowników z ekspertami giełdowymi i z platformą w sposób bezpieczny, prosty i przejrzysty. Wraz ze zwiększeniem się liczby inwestorów w kryptowaluty z myślą o inwestorach niskiego ryzyka BingX włączył do swojej oferty transakcje demonstracyjne , staking kryptowalut i transakcje sieciowe .

Przewodnik BingX: https://bingx.com/en-us/guide/article/

